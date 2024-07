Leny Yoro achève le PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire du PSG depuis de longs mois en défense centrale, Leny Yoro ne signera pas à Paris cet été. Le défenseur de Lille va choisir entre les offres de Manchester United et du Real Madrid.

Depuis le mois de janvier, Leny Yoro est la cible n°1 du Paris Saint-Germain au poste de défenseur central. Dès le mercato hivernal, le club parisien a tenté de recruter l’international espoirs français de Lille… en vain. Au mois de janvier, le LOSC n’était pas disposé à vendre son grand espoir alors que le club nordiste était encore en course pour le podium et qualifié en Conférence League. Pour le PSG, rien de dramatique puisque Luis Campos avait prévu de revenir à la charge cet été avec le fort espoir de rafler la mise sans trop de difficulté. Le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain est tombé de haut car la concurrence s’est soudainement réveillée dans le dossier Leny Yoro, au point de faire passer le club de la capitale française au second plan dans l’esprit du joueur.

Après une longue bataille et des négociations très intenses, le PSG est en passe de tout perdre puisque selon les informations de Sky Sports, Leny Yoro ne considère plus Paris comme une option possible cet été. Le journaliste Florian Plettenberg croit savoir que le défenseur du LOSC va choisir dans les prochains jours entre les offres de Manchester United et du Real Madrid. « Leny Yoro n’a pas encore pris sa décision. Il s’agit désormais de savoir s’il va partir à Manchester United ou au Real Madrid. Ces deux équipes sont en course pour recruter le défenseur lillois de 18 ans. Dans le même temps, Manchester United est en négociations avec le Bayern Munich pour Matthijs De Ligt » a publié le journaliste.

Leny Yoro doit choisir entre MU et le Real

Autrement dit, c’est une finale digne des grandes années de la Ligue des Champions entre Manchester United et le Real Madrid qui va se jouer pour Leny Yoro. A en croire les derniers échos, les Red Devils proposent plus d’argent au LOSC, mais c’est le Real Madrid qui a la préférence du joueur. Un compromis va donc devoir être trouvé dans les prochains jours, mais le PSG est désormais hors-course dans ce dossier. Un échec de plus pour le club parisien, qui peine décidément à lancer son mercato estival, ce qui a tendance à frustrer de plus en plus massivement les supporters sur les réseaux sociaux.