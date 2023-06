Leipzig attaque le PSG, l’OL va garder Lukeba

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central durant ce mercato estival, Leipzig pourrait abandonner la piste Castello Lukeba pour se concentrer sur El Chadaille Bitshiabu, en fin de contrat avec le PSG en juin 2024.

Comme c’est le cas durant chaque période de mercato, les clubs allemands ont les yeux rivés tournés vers la Ligue 1 pour faire leurs applettes. C’est notamment le cas du RB Leipzig, qui a fait de Loïs Openda sa priorité en attaque. Dans le secteur défensif, plusieurs joueurs évoluant en France sont également dans les radars du club allemand. Depuis plusieurs jours, Castello Lukeba est une cible privilégiée du Red Bull Leipzig. Actuellement à l’Euro Espoirs, le défenseur de l’Olympique Lyonnais s’est d’ores et déjà imposé comme l’un des joueurs les plus doués de sa génération en Europe et John Textor ne serait pas contre sa vente afin de renflouer les caisses de l’OL avec un transfert estimé à 30 millions d’euros.

El Chadaille Bitshiabu plutôt que Lukeba à Leipzig ?

Les supporters lyonnais sont quant à eux beaucoup plus réticents à l’idée de perdre leur roc défensif. Bonne nouvelle pour eux, Leipzig pourrait finalement s’attaquer à un autre joueur de Ligue 1. A en croire les informations de Sky Sport Allemagne, les dirigeants du RBL sont très intéressés par la perspective de faire venir El Chadaille Bitshiabu lors du mercato estival en défense centrale. S’il a moins prouvé que Castello Lukeba en Ligue 1 pour le moment, le défenseur du Paris Saint-Germain a l’avantage d’être en fin de contrat dans un an, ce qui fait considérablement baisser sa note.

De plus, le Paris Saint-Germain sera beaucoup moins exigeant financièrement avec Bitshiabu que l’OL avec Lukeba. A la surprise générale, Leipzig pourrait donc abandonner la piste menant au Lyonnais… à moins que l’objectif du club allemand soit de recruter les deux joueurs, ce que Sky Sport Allemagne ignore pour le moment. Quoi qu’il en soit, les rocs défensifs du championnat de France ont toujours autant la cote en Europe et particulièrement en Allemagne, un constat qui se vérifie chaque année.