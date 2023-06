Lee au PSG, l'armée coréenne s'en mêle ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est très actif en ce début de mercato estival. Parmi les surprises que le club de la capitale va signer : Kang-In Lee.

A Paris, ce début d'intersaison démarre fort. En plus des nombreux chantiers que le club de la capitale doit gérer concernant les arrivées, le dossier Kylian Mbappé fait beaucoup parler. Il faut dire qu'en cas de départ de l'attaquant français cet été, c'est tout le projet du PSG qui serait bouleversé. En attendant d'en savoir plus au sujet du champion du monde, Luis Campos boucle certains dossiers. Et certains que personne n'avait vu venir. En effet, la presse mercato s'accorde à dire que Kang-In Lee va rejoindre prochainement les rangs du club de la capitale en provenance de Majorque. Les deux clubs s'entendent sur un transfert aux alentours des 20 millions d'euros. Le Coréen de 22 ans aurait même déjà passé sa visite médicale. Un nouveau pari donc pour le PSG.

Lee, le PSG déjà dans l'embarras ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 이강인 KANG IN LEE🇰🇷🇪🇸 (@kanginleeoficial)

Si ce dossier a de quoi surprendre mais pourrait au final s'avérer une belle pioche, un problème de taille va néanmoins devoir être géré par le PSG. En effet, comme tout citoyen sud-coréen, Kang-In Lee devra réaliser son service militaire obligatoire pendant 18 mois avant ses 30 ans. Cependant, cette obligation peut être évitée ou réduite en cas d'une médaille aux J.O de Paris, s'il gagne les Jeux Asiatiques ou la Coupe d'Asie. C’est d'ailleurs ce qu'il s'était passé pour Heung-min Son, qui a remporté les Jeux Asiatiques, lui permettant de faire un service militaire raccourci. Les prochaines échéances pour Lee seront les Jeux Asiatiques en septembre 2023 et la Coupe d'Asie en janvier 2024. Deux dates en pleine saison et à des moments très importants qui ne feront pas les affaires du club de la capitale...