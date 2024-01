Le vestiaire du PSG milite pour un international français au mercato

Dans : PSG.

Le PSG est à la recherche d'un défenseur de très bon niveau capable de dépanner en Ligue des Champions et recrutable cet hiver. Les Français du club parisien ont une idée précise du joueur à cibler.

Le PSG a beau avoir recruté Lucas Beraldo cet hiver, il n’est pas prévu de faire du Brésilien un titulaire en puissance pour les grandes échéances à venir. Et avec la longue absence de Presnel Kimpembe, celle de Nuno Mendes pour encore un mois environ, et la blessure récente et sérieuse de Milan Skriniar, Luis Enrique a clairement un problème en défense, où Marquinhos est un peu seul en vue des matchs de Ligue des Champions. Le passage dans l’axe de Lucas Hernandez est sujet au retour éventuel de Nuno Mendes, qui n’est pas garanti pour le fameux 14 février contre la Real Sociedad.

C’est pourquoi le PSG cherche à recruter un défenseur central, qui pourrait répondre présent dans les grandes échéances, sans être non plus un cador européen. RMC se penche sur cette quête qui provoque l’agitation à Paris, et notamment du recruteur en chef Luis Campos. Plusieurs profils ont été ciblés, et les noms de Edmond Tapsoba et Diego Llorente sont sortis à juste titre, car ils possèdent une valeur marchande proche de ce que le PSG a envie de mettre. C’est à dire environ 20 millions d’euros. C’est pour ça que la piste menant à Lenny Yoro, très suivi en Europe et pour qui Lille réclame plusieurs dizaines de millions d’euros, est à l’abandon en ce qui concerne cet hiver.

Todibo, les Français du PSG craquent pour lui

En revanche, il y a un nom qui revient avec insistance à Paris, et c’est même les joueurs qui en parlent le mieux. L’effectif du PSG est bien au courant qu’un défenseur central doit arriver, et selon la radio sportive, l’idée de recruter Jean-Clair Todibo est plébiscitée au sein du vestiaire. Nul doute que les internationaux français qui ont déjà croisé le joueur de Nice ont pu apprécier ses qualités, et sa marge de progression encore énorme après son début de carrière raté du côté du FC Barcelone. Néanmoins, ce dossier sera compliqué à boucler, notamment parce que Manchester United le veut, et que son prix est plus proche des 30 millions d’euros. Mais sa cote d’amour est en tout cas déjà très élevée au Paris SG.