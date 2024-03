Le Vélodrome leur manque, les supporters du PSG craquent

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau interdits de déplacement pour le Classique dimanche, les supporters du Paris Saint-Germain n’en peuvent plus. Le Collectif Ultras Paris a exprimé son ras-le-bol dans un communiqué publié ce mercredi.

L’arrêté n’a malheureusement surpris personne. Compte tenu de la rivalité entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le ministère de l’Intérieur a prononcé une interdiction de déplacement pour les supporters parisiens avant le Classique au Vélodrome dimanche. Depuis quelques années, la mesure est devenue systématique pour cette confrontation. Et c’est justement ce qui agace le Collectif Ultras, lassé par cette situation.

« Bientôt 15 longues années que nous, supporters du Paris Saint-Germain, sommes interdits de nous déplacer à Marseille, a écrit le principal groupe de fans du PSG. Depuis le 24 octobre 2009 (en avril 2015, les supporters actifs du PSG étaient blacklistés et bannis des tribunes), notre liberté d'aller et venir est bafouée et notre pays est incapable d'organiser un déplacement de supporters pour le Clasico du championnat... Cette année encore, le ministre de l'Intérieur a émis un arrêté interdisant le déplacement des Parisiens pour le match du 31 mars prochain au stade Vélodrome. »

« Les Marseillais avaient connu le même sort au match aller. Nous ne supportons plus ce traitement discriminatoire des fans de football, pas plus que nous n’aimons l’atmosphère aseptisée des stades sans fans adverses, a ajouté l’association. Malgré la rivalité avec l’Olympique de Marseille, nous souhaitons évidemment la présence de leurs supporters chaque saison lors du match à Paris. Toute l'année, les supporters français vivent des dizaines d'interdictions ou de restrictions de déplacement. »

Mission impossible pour le CUP

« Chaque saison, la commission disciplinaire de la LFP punit collectivement les supporters indociles et ferme des stades entiers ou des tribunes populaires. Nous n’en pouvons plus de ce traitement, il est plus que temps que l’État, les préfectures et les instances du football assument leurs responsabilités et, à l’instar de nos voisins italiens, allemands ou anglais, arrivent enfin à gérer les déplacements de supporters. Sans supporters, le football n'est rien. Liberté pour les ultras ! », a conclu le CUP, alors que cette affiche est sans doute le rendez-vous le plus redouté par les autorités.