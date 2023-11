Le Trophée des Champions au Parc des Princes, le PSG est roi

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Habituellement disputé en plein été avant le début de la saison de Ligue 1, le Trophée des Champions 2023 se disputera finalement en janvier au Parc des Princes. Il opposera Paris à Toulouse.

Lancé dans les années 1950, le Trophée des Champions n’est pas un titre aussi prestigieux qu’une Ligue 1 ou une Coupe de France, mais c’est quand même un trophée qui compte dans le palmarès d’un club. Et ce n’est pas le Paris Saint-Germain qui dira le contraire, sachant que le club de la capitale française est, et de loin, le club qui a remporté le plus de fois ce trophée, soit à 11 reprises entre 1995 et 2022. Vainqueur du dernier Trophée des Champions face à Nantes durant l’été 2022, Paris va donc remettre son titre en jeu cette saison… dans son stade. En effet, selon Le Parisien, le Trophée des Champions 2023 se jouera au Parc des Princes le 3 janvier prochain.

La LFP a dit non au Congo

Prévu en Thaïlande avant le lancement de la saison de la L1, ce match entre le PSG et Toulouse n’avait pas pu avoir lieu en août dernier. Depuis, plusieurs candidats avaient déposé leur dossier pour organiser ce match du PSG. La République démocratique du Congo avait par exemple proposé le stade des Martyrs de la Pentecôte et ses 80 000 places pour accueillir ce match, mais « l’écart thermique entre un mois de janvier en France et à Kinshasa avait refroidi les deux clubs ». Toulouse s’est également proposé pour jouer au Stadium, mais vu que les dirigeants du PSG voulaient jouer à Paris, ce choc entre le vainqueur de la L1 et celui de la Coupe de France se jouera finalement au Parc des Princes.

Un Parc des Princes coupé en deux

🏁 L'aventure @EuropaLeague se poursuivra en 2024 pour les Rouge et Noir qui s'imposent face au Maccabi Haïfa ! 👊#MHFCSRFC 0-3 pic.twitter.com/ImRByK8ex4 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 30, 2023

Validé par la Ligue de ce jeudi, ce match entre le Téfécé et Paris lancera donc l’année 2024 du football français. Pour cette rencontre, le PSG sera donc à domicile sans l’être puisque l’enceinte sera répartie en 50/50 entre les supporters des deux équipes. Lors de ce match, le TFC tentera de remporter le premier Trophée des Champions de son histoire alors que le PSG essayera d’en gagner un dixième en 11 ans.