Le transfert de Skriniar s'écroule, le PSG en panique

Alors qu'il était annoncé très proche de s'engager à Al-Nassr, Milan Skriniar ne signera finalement pour le club saoudien. La tuile pour le Paris Saint-Germain.

Les dirigeants du PSG y étaient presque. Ces derniers veulent absolument se débarrasser de Milan Skriniar. Le défenseur central de 29 ans n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique et du club de la capitale. Arrivé l'été dernier après un feuilleton interminable de plusieurs mois, l'international slovaque n'a pas répondu aux attentes du club. Son jeu au pied pointé du doigt, ses blessures à répétition ne l'ont pas aidé à s'intégrer pleinement dans le projet. Poussé dehors par la direction parisienne, Skriniar a mis du temps à accepter son sort. Mais alors qu'un départ était proche de se conclure, ses hésitations ont tout changé.

