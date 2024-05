Le Real va faire craquer Yoro, le PSG en panique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid s'apprête à vivre un été de folie. En plus de Kylian Mbappé, les Merengue veulent aussi jouer un vilain tour au PSG.

Tout va pour le mieux au Real Madrid. Le club merengue a remporté le titre en Liga et s'apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des champions. Ensuite, la Casa Blanca sera chargée de présenter Kylian Mbappé pour démarrer une nouvelle ère. Et cette dernière pourrait se faire avec pas mal de Français. En plus de Mbappé, le Real Madrid est en effet très intéressé à l'idée de recruter Leny Yoro. Le jeune défenseur du LOSC est également convoité par le Paris Saint-Germain, qui est prêt à dégainer 60 millions d'euros pour le signer. Mais voilà, Yoro donnerait sa préférence au Real Madrid.

Yoro au PSG, tout se complique

Selon les informations de Santi Aouna, le Real Madrid est devenu très confiant à l'idée de signer la pépite tricolore. Les Merengue souhaitent d'ailleurs transmettre une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros pour Leny Yoro. Comme stratégie, les champions d'Espagne ont demandé au joueur du LOSC « d'être patient et de refuser toutes les autres offres pour le moment ». Le journaliste rajoute que le Real Madrid « espère compter sur la volonté du joueur de le rejoindre pour faire pencher la balance ». A noter que si le PSG a du retard dans ce dossier jugé comme XXL, le club de la capitale ne perd pas espoir et met beaucoup en oeuvre pour rafler la mise. Encore une fois donc, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se livrent une bataille sans merci sur le marché des transferts. Ces dernières années, les Franciliens n'ont pas toujours gagné. Echouer dans le dossier Yoro serait vécu comme un énorme échec par les fans et observateurs. Mais la réalité est parfois douloureuse : beaucoup de jeunes talents français préfèrent quitter la Ligue 1 que de rester. Surtout quand le Real Madrid pointe le bout de son nez.