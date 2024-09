Le Real refuse de faire pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Homme de base de Luis Enrique au PSG, Vitinha enchaine les bonnes prestations et ces derniers jours, la presse espagnole a révélé un intérêt du Real Madrid pour l’international portugais de 24 ans.

Elément majeur du Paris Saint-Germain, Vitinha est sans doute le joueur qui incarne le mieux le nouveau projet du club parisien sous la direction de Luis Enrique. Recruté au Portugal pour 40 ME alors qu’il était encore peu connu en Europe, Vitinha a mis une saison à s’adapter avant de devenir incontournable à tel point d’être aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Ce n’est donc pas si surprenant de voir que son nom est associé à certains cadors européens, dont le Real Madrid. En début de semaine, la presse espagnole a révélé l’intérêt du club merengue, qui verrait en Vitinha un joueur au profil idéal pour compenser le départ à la retraite de Toni Kroos cet été.

Le site Defensa Central évoquait même une possible offre l’été prochain pour débaucher Vitinha du PSG, un scénario qui aurait provoqué un vent de panique dans la capitale française. Mais à priori, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos peuvent souffler car le Real Madrid ne devrait pas concrétiser cet intérêt avec une offre. Si l’on se fie aux informations de Don Balon, le Real Madrid a bien observé Vitinha ces derniers mois, mais n’a pas l’intention de passer à l’acte avec une offre pour recruter le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid ne recrutera pas Vitinha

Et pour cause, la stratégie de Florentino Pérez n’est plus de miser de très grosses sommes avoisinant les 100 ME pour des joueurs qui évoluent déjà dans de très gros clubs européens. Ces dernières années, le Real Madrid a plutôt investi sur des joueurs encore méconnus sur le vieux continent à l’instar de Rodrygo, Vinicius, Valverde ou Endrick. Et quand le Real dégaine pour un top joueur, il est souvent libre ou en fin de contrat l’année qui suit (Mbappé, Rüdiger, Alaba). Le PSG peut donc souffler, le Real Madrid n’a aucunement l’intention de provoquer un énorme conflit avec le club de la capitale française en s’attaquant à Vitinha. Malgré la très haute estime que lui portent Carlo Ancelotti et Florentino Pérez, le milieu de terrain portugais ne fera pas l’objet d’une offre madrilène l’été prochain. Un vrai soulagement pour Luis Enrique, qui a fait de Vitinha son joueur majeur depuis plus d’un an maintenant.