Le Real Madrid rêve d'Icardi, le PSG a le sourire

Mis sur une voie de garage au PSG, Mauro Icardi est plus proche que jamais de quitter la capitale. Encore faut-il lui trouver un nouveau club. Dortmund en ferait bien le remplaçant de Haller et le Real Madrid n'exclut pas de l'acheter aussi.

Trois ans après son arrivée au PSG, l'idylle est désormais bien terminée entre Mauro Icardi et le club parisien. Si ses premiers mois avaient été intéressants, l'Argentin a rapidement décliné et on a presque oublié ses qualités de buteur. L'ancien intériste a plutôt fait parler de lui pour ses frasques, ses problèmes conjugaux et ses quelques kilos en trop. Dans ces conditions, il est logique que le PSG ne compte plus sur lui la saison prochaine. Mis sur la liste des indésirables par le duo Campos-Galtier, il doit aller voir ailleurs cet été.

Icardi au Real, Florentino Perez l'envisage sérieusement

Et, ce n'est pas forcément gagné étant donné le salaire touché par Icardi du côté du PSG. Si son niveau peut lui ouvrir les portes de très bons clubs européens, le principal intéressé n'a pas non plus montré une réelle motivation à quitter le club parisien. A moins que la fin du mercato ne change la donne. Le Borussia Dortmund cherche un remplaçant à l'infortuné Haller, touché par la maladie, et Icardi correspond au profil recherché. Mais, le club allemand voit venir un concurrent renommé sur le dossier, le Real Madrid.

C'est ce qu'indique le journal catalan El Nacional. Selon le quotidien, le Real Madrid réfléchit à l'idée de prendre Mauro Icardi comme remplaçant de Karim Benzema au poste d'avant-centre. Il s'agit d'un souhait de Florentino Perez qui apprécie le joueur et avait failli le signer quand il était à l'Inter Milan. Carlo Ancelotti est de son côté dubitatif sur le bien-fondé de l'opération. Reste que cela ne déplairait pas au PSG. Le club parisien ne se montrera pas trop gourmand concernant l'indemnité de transfert d'un joueur acheté 50 millions d'euros à l'époque. Le véritable problème du dossier est Mauro Icardi, lequel ne veut pas lâcher son gros salaire parisien. A moins que la Maison Blanche ne se révèle plus attractive que tout l'or du monde.