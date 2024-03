Le Real craque, Vinicius proposé au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Toujours défendu par le Real Madrid, Vinicius Junior agace même ses coéquipiers comme ce fut le cas récemment lors du match Espagne-Brésil. Le Real Madrid, un peu lassé, pourrait le proposer sur un plateau au PSG cet été.

Vinicius Junior est l'une des plus grandes stars du Real Madrid et de la Liga. Toutefois, l'attaquant brésilien est très souvent critiqué en Espagne. Malgré un talent indéniable, Vinicius Junior ne fait toujours pas l'unanimité au sein du championnat espagnol. La principale raison est son côté parfois trop provocateur sur le terrain. Le Brésilien est très souvent au cœur des polémiques, à tel point que pour Todo Fichajes, cela énerve particulière Florentino Pérez en interne. Le président du Real Madrid estimerait qu'avec l'arrivée de Kylian Mbappé et le niveau de performance de joueurs déjà installés comme Rodrygo ou Jude Bellingham, la présence de Vinicius Junior n'est plus autant importante. De plus, le média espagnol affirme que le PSG rêve toujours de recruter le joueur de 23 ans. Auteur de 17 buts et 7 passes décisives en 27 matchs disputés, malgré une absence liée à une blessure, l'ancien joueur de Flamengo reste toujours très efficace. Paris souhaite faire de Vinicus Junior le nouveau visage du club de la capitale.

L'Espagne ne veut plus de Vinicius, le PSG rapplique

À Madrid, Vinicius Junior va avoir du mal à être la star de l'équipe. Tandis qu'à Paris, avec le départ de Kylian Mbappé, l'international brésilien (26 sélections) serait l'arme offensive numéro 1. En Espagne, Vinicius Junior subit malheureusement trop souvent du racisme, mais il a toujours clamé son envie de continuer au sein de la Casa Blanca, histoire aussi de ne pas donner raison à ses détracteurs. Toutefois, des envies d'ailleurs pourraient arriver, surtout si la direction du club de la Maison Blanche montre au natif de São Gonçalo qu'il n'est pas le joueur le plus important de l'effectif. Et cela pourrait arriver plus tôt que prévu car le média espagnol souligne que plusieurs joueurs madrilènes de la sélection, comme Carvajal et Joselu, n'ont pas aimé le cirque fait par Vinicius au Bernabeu lors de la récente confrontation entre l'Espagne et le Brésil (3-3). L'ailier des Merengue s'est notamment chauffé avec Aymeric Laporte, et ne pas l'avoir dans son équipe a réveillé quelques tensions, notamment pour un Carvajal habitué à le défendre, mais qui estime que Vinicius Junior joue vraiment trop avec les nerfs de tout le monde.

Alors, si le Real Madrid n'en veut plus, nul doute que le PSG ne crachera pas dessus. Pour Nasser Al-Khelaïfi, perdre Kylian Mbappé et récupérer Vinicius ne serait pas une si mauvaise opération. De même pour la Ligue 1, qui récupérerait l'un des joueurs les plus populaires au monde. Il faudra tout de même se montrer convaincant sur le plan financier, même si ce n'est pas un problème pour le champion de France, qui récupérerait une star du football, mais aussi un joueur encore jeune à seulement 23 ans.