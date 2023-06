Le Qatar vire Mbappé du PSG, le bluff ultime ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'Emir du Qatar est prêt à céder Kylian Mbappé au Real Madrid en quelques heures s'il le faut. Le désir du PSG est de mettre son attaquant vedette dos au mur, pour le forcer à prolonger ou alors à assumer son envie de partir.

Le PSG a bien trouvé un accord pour vendre Kylian Mbappé au Real Madrid cet été pour 200 millions d’euros, et 50 millions d’euros de bonus éventuels pour en faire le plus grand transfert de l’histoire de ce sport. Une somme ahurissante pour un joueur, aussi doué soit-il, à un an de la fin de son contrat. Mais si l’accord a été trouvé, le transfert est encore loin d’être validé. En effet, le média Sports Zone fait le point sur la situation qui a énormément bougé cette semaine.

Le Qatar a juré de ne pas perdre Mbappé pour zéro euro

Pour faire court, Kylian Mbappé et son entourage ont rencontré les dirigeants du PSG ce mardi pour que les choses soient claires et ne se propagent pas par médias interposés. L’attaquant de l’équipe de France a fait savoir qu’il ne comptait pas prolonger son contrat, mais voulait évoluer au PSG la saison prochaine. Une situation qu’il sait totalement incompatible avec les objectifs de Nasser Al-Khelaïfi, qui a toujours juré que jamais son numéro 7 ne partirait libre de Paris. Résultat, c’est soit un départ cet été, ou bien une prolongation de contrat.

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_



Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌



L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus).



Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 22, 2023

L’impasse est terrible, et devant la fermeté du meilleur buteur de l’histoire du Paris SG sur sa volonté de ne pas prolonger, le club de la capitale lui a expliqué que ce serait donc un transfert. Un coup de force qui s’explique par le fait que le PSG n’a pas envie « de courir un an après Mbappé pour obtenir une prolongation » hypothétique, comme ce fut le cas en 2022, affirme Sports Zone. Le but de l’Emir du Qatar est donc d’inverser la situation et de mettre l’ancien de l’AS Monaco sous pression face au choix crucial de prolonger ou de partir dès cet été.

Le PSG veut que Mbappé se mouille

Un coup de poker qui a en tout cas été effectué dans sa totalité, puisque l’Emirat a bien ouvert des discussions avec le Real Madrid pour un transfert, avec un accord sur ce montant record de 250 millions d’euros maximum. C’est donc désormais à Mbappé de faire savoir sa position, même si ce grand jeu de dupes risque de tourner en rond, puisque l’attaquant des Bleus peut à tout moment rappeler qu’il compte continuer à jouer au PSG la saison prochaine, sans prolonger son contrat. « Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent durant une année, encore plus au PSG », a toujours fait savoir Mbappé ces dernières semaines.

Mbappé et le PSG c'est fini, le Real lâche 250 millions d'euros https://t.co/ADavdTfT2h — Foot01.com (@Foot01_com) June 22, 2023

Il reste à savoir qui va donc craquer dans ce bras de fer immense, même si la presse espagnole tient à rappeler que c’est surtout le PSG qui n’est pas en position de force. Le dossier peut s’éterniser, et l’Emir du Qatar prendrait le risque de voir Mbappé se diriger tranquillement vers une nouvelle saison à Paris, sans prolongation bien évidemment. Dernièrement, le numéro 7 parisien avait laissé un petit espoir à ses dirigeants, expliquant qu’une saison pouvait être longue et laissait de la place à de nouvelles discussions, mais la sincérité de ses propos n’a visiblement pas été retenue par les dirigeants parisiens. A deux mois de la fin du mercato, l’été s’annonce donc définitivement chaud pour un dossier qui ne cesse déjà de rebondir alors que les vacances viennent seulement de débuter pour Kylian Mbappé.