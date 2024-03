Le Qatar fait une grande annonce pour le nouveau PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole sur RMC pour évoquer l'avenir du PSG, et notamment le changement de politique totalement assumé autour de Luis Enrique et des jeunes joueurs français. Et tant pis si cela ne marche pas en Ligue des Champions, qui n'est plus un objectif avoué.

Voir un entraineur rester en place au PSG malgré les échecs répétés en Ligue des Champions n’était plus envisageable ces dernières années. Mais le club de la capitale a décidé de changer d’angle sa façon de voir les choses, notamment en laissant partir des stars mondiales comme Messi, Neymar et Sergio Ramos, mais aussi en donnant les pleins pouvoirs à Luis Enrique pour construire sur le long terme. Et cette fois-ci, ce n’est pas un vain mot à en croire Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est confié sur RMC sur sa stratégie pour améliorer les choses au PSG dans les années à venir. La reconstruction du club passe par un rajeunissement, un entraîneur renforcé à tous les niveaux et appuyé par sa direction, mais aussi la fin de l’ère des grandes stars qui n’a pas marché.

Luis Enrique applaudit par Nasser Al-Khelaïfi

Ainsi, pour la première fois depuis l’arrivée du Qatar à Paris, Nasser Al-Khelaïfi a expliqué qu’il ne mettait pas de pression à ses joueurs pour être performants en Ligue des Champions, qui est le grand rêve de l’Emirat depuis 2011. « Les joueurs veulent gagner tous les matchs. Mais il faut aussi qu'on soit réalistes. On construit une nouvelle équipe, donc ce n'est pas facile. Les joueurs ne sont pas prêts juste parce qu'on les met ensemble. Luis Enrique fait un travail fantastique. C'est la première étape, match par match, ça ne sera pas facile, ça c'est sûr. Ce que je demande, c'est que tout le monde travaille tous les jours, aux entraînements, à chaque match, tout donner. C'est tout. Il n'y a pas de grandes attentes, nous voulons vraiment penser à l’avenir », a livré Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite bannir le slogan « Rêvons plus grand » qui a longtemps été de mise dans la capitale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En tout cas, dans ce qui ressort de cet entretien, c’est la volonté de faire confiance à l’équipe en place, que ce soit l’entraineur, ou le recruteur en chef en la personne de Luis Campos. Il reste à savoir comment cela se concrétisera en fin de saison, mais quand Luis Enrique annonce qu’il met Mbappé de côté pour préparer la suite, il a en tout cas de toute évidence l’appui de ses dirigeants pour le long terme. Un changement de cap au PSG, où la patience n’a pas souvent été de mise ces dix dernières années.