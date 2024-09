Le PSG voit la vie en rose avec son 3e maillot

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a dévoilé ce mardi son troisième maillot de la saison 2024-2025, en collaboration avec Jordan. Une tunique rose simple et élégante qui ne devrait pas avoir de mal à trouver son public.

« Ensemble, le Paris Saint-Germain et Jordan continuent de repousser les frontières du style et du sport. Conçu pour transcender les générations et les genres, ce maillot va bien au-delà d'une simple tenue de match. Il prolonge l’énergie et l’effervescence de l’été parisien 2024, période où la ville a brillé sur la scène internationale à travers ses performances sportives et son style unique. Symbole d’appartenance et de fierté, il incarne la volonté des supporters et des athlètes de s’imposer avec assurance, sur et en dehors des terrains » peut-on lire sur le site officiel du PSG, qui conclut.

Le PSG et Jordan voient la vie en rose avec le nouveau maillot third pour la saison 2024-2025. ✔️



Une création qui symbolise l’alliance du luxe parisien et de la performance sportive. ✨ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 24, 2024

« Le lancement de ce maillot s’accompagne d'une gamme training et lifestyle, incluant trois paires de chaussures, dont une édition spéciale de la mythique AJ1 Low, aux couleurs de la collection. Cette nouvelle collaboration entre le Paris Saint-Germain et Jordan marque le début d’une montée en gamme des produits, apportant une touche de luxe au vestiaire parisien. Au fil de la saison, des pièces toujours plus élégantes et exclusives viendront compléter le dressing du Club, en fusionnant sport et raffinement. Ce tournant continue de renforcer l’image premium du partenariat entre le Paris Saint-Germain et Jordan » écrit le Paris Saint-Germain.