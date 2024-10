Le PSG vise un nouveau Edinson Cavani

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain travaille déjà activement sur son prochain mercato, avec en tête les ordres de Nasser Al-Khelafi, à savoir viser des jeunes pépites et notamment un attaquant uruguayen.

Luis Enrique ayant balayé l’idée de recruter immédiatement un numéro 9, alors que cela semble pourtant une priorité compte tenu des performances du PSG en Ligue des champions, Luis Campos peut s'activer sur d'autres dossiers. Et qui dit Paris Saint-Germain dit forcément pistes en Amérique du Sud, le club de la capitale ayant toujours fait de la place dans son vestiaire pour des joueurs brésiliens et argentins. À en croire le compte @PSGInside_Actu, les champions de France auraient actuellement un oeil très attentif sur six joueurs qui évoluent actuellement dans les plus grands clubs sud-américains. L'insider révèle l'identité de ces six pistes pour le PSG à un peu plus de deux mois de l'ouverture du mercato d'hiver.

Un buteur uruguayen au PSG ?

Comme je vous l'ai dit en début de ce mois de décembre, la direction parisienne va se déplacer pour une à deux semaines en Amérique du Sud. J'ai de nouveau noms et plus de précisions sur les noms déjà cités.



Voici un aperçu des joueurs qui…

Les six joueurs suivis de près le seront encore plus, puisque @PSGInside_Actu précise que la direction sportive du Paris Saint-Germain va se déplacer en Amérique du Sud durant une à deux semaines. Les footballeurs concernés sont : Franco Mastantuono, le milieu offensif argentin de River Plate; Lorran, lui aussi milieu offensif, mais évoluant à Flamengo. Darmian Fernandez et Christian Ordonez, qui portent le maillot de Velez Sarsfield ; Ricard Rio, milieu de terrain de Palmeiras et enfin, et surtout, Matias Arezo, l’attaquant uruguayen du Gremio. Concernant ce dernier, il n'est pas question d’une arrivée dès le mois de janvier, mais il pourrait signer et être prêté au club brésilien pour une saison. Arezo connaît l'Europe puisque River Plate l'avait transféré à Grenade lors du mercato d'hiver 2022, avant que le club espagnol le prête à Penarol, puis le vende au Grémio cet été pour 3 millions d'euros.

Même si Matias Arezo est loin d'afficher le même parcours que son compatriote Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain pourrait être tenté de tenter un coup dont le prix ne serait pas délirant. A voir si Luis Enrique sera disposé à valider ce transfert, l'entraîneur du PSG ayant le dernier mot sur les noms que Luis Campos lui propose.