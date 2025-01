Le PSG viré du Parc des Princes, et voilà le Paris FC ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est une véritable guerre des stades qui se profile dans la capitale si le Paris FC monte finalement en Ligue 1. L'idée du club de la famille Arnault de jouer à Charléty est contesté et le PFC est désormais envoyé au Parc des Princes.

Le Paris FC est loin d'avoir son ticket pour la Ligue 1, mais déjà l'avenir du deuxième club de football de la Ville Lumière provoque déjà des remous. Pour les dirigeants du PFC, les choses sont relativement simples, ils joueront au Stade Jean-Bouin, à quelques mètres du Parc des Princes, pendant les travaux de modernisation du Stade Charléty, puis reviendront dans leur enceinte habituelle quand elle sera aux normes. Sauf que dans ce dossier, il y a à présent une énorme épine. En effet, le Paris FC doit faire face à un problème, c'est que Charléty ne lui appartient pas puisqu'il partage ce stade avec le PUC omnisports et sa section football. Et du côté du club universitaire, on est déjà très clair, le Stade Charléty ne doit pas être modifié au seul bénéfice du club de la famille Arnault et le Paris FC doit viser le Parc des Princes où évolue le PSG.

Le PSG s'en va, le Parc des Princes déjà récupéré

Pour le président du Paris Université Club, qui s'exprime dans Le Parisien, dans la mesure où la mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain et que le PSG a pris la décision de quitter son stade légendaire, alors c'est le Paris FC qui doit s'y installer. « Je pense que l’avenir du Paris FC n’est pas à Charléty. Il est peut-être dans une cohabitation à Jean-Bouin et à terme au Parc des Princes (...) On pourrait avoir une répartition du football avec un PSG en Ile-de-France dans sa grande enceinte, un club chic parisien, le Paris FC, qui serait au Parc des Princes et un club populaire, le Red Star, avec cette nouvelle enceinte de Bauer de 10 000 places qui, s’il arrive un jour en L 1, louera trois ou quatre fois par an le Stade de France pour les très grandes occasions », explique Bernard Comment, président du PUC.

Le PSG au Parc encore dix ans ?

Alors que Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants du Paris Saint-Germain ont déjà des idées en tête pour implanter leur futur stade à un milliard d'euros, même si les supporters veulent encore croire qu'ils ne quitteront jamais le Parc des Princes, le dossier s'alourdit d'un seul coup avec cette prise de position très forte. La situation est d'autant plus compliquée que l'on sait déjà que le PSG ne s'installera éventuellement dans son nouveau stade que dans dix ans, une fois que la décision aura été prise, et que d'ici là le Paris FC devra monter en puissance dans son projet. Tout cela avec une échéance électorale à venir. Casse-tête assuré pour les élus parisiens.