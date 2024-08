Le PSG vers un fiasco, Luis Enrique va halluciner

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la perte de son meilleur buteur Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas renforcé son secteur offensif. Toutes les tentatives du conseiller sportif Luis Campos ont abouti à un échec. A une semaine de la reprise, l’entraîneur Luis Enrique doit envisager la saison avec une attaque affaiblie.

Le Paris Saint-Germain a enfin relancé son recrutement. Après la signature du gardien russe Matvey Safonov en juin dernier, le club de la capitale a accueilli le milieu portugais João Neves, en attendant l’arrivée imminente du défenseur central Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort. On remarque néanmoins l’absence de renfort pour le secteur offensif. Après le départ libre de Kylian Mbappé, la venue d’un ailier gauche semblait prioritaire aux yeux des dirigeants.

Ce n’est pas un hasard si de très nombreuses pistes ont été citées dans les médias. Mais le plan de la direction ne s’est pas passé comme prévu. D’après nos confrères de RMC, le Paris Saint-Germain avait prévu en février dernier d’investir sur « un ou deux attaquants de classe mondiale ». Mais la mission devrait aboutir à un échec pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les joueurs correspondant à cette catégorie sont peu disponibles sur le marché des transferts. Le champion de France a bien tenté sa chance pour l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, retenu par Naples et son nouvel entraîneur Antonio Conte.

Avec Ramos et Kolo Muani...

Puis le Paris Saint-Germain n’a pas eu davantage de réussite sur les dossiers Victor Osimhen, Jadon Sancho ou encore Nico Williams, l’ailier espagnol qui devrait finalement rester à l’Athletic Bilbao. Rien de très encourageant pour les Parisiens quand on sait que les grands joueurs sont beaucoup plus difficiles à recruter en fin de mercato. Autant dire que le coach Luis Enrique peut s’inquiéter. Si rien ne bouge, le technicien devra s’appuyer sur un secteur offensif affaibli et notamment porté par Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, décevants pour leur première saison à Paris.