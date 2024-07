Le PSG va s'offrir Jadon Sancho pour un prix de folie

La piste Jadon Sancho se confirme pour le Paris Saint-Germain. Et Sky Sports confirme que le PSG pourrait s'offrir le joueur de Manchester United pour 40ME, même s'il y a de la concurrence.

Tandis que le dossier Joao Neves est réglé ou presque, Luis Campos va pouvoir se pencher plus sérieusement sur le cas Jadon Sancho. Car ce mercredi, Sky Sports confirme que même si les champions ont déjà fait connaître leur intérêt pour l'attaquant international anglais de Manchester United, aucune négociation n'a commencé entre le PSG et les Red Devils. Cependant, le média anglais confirme que du côté parisien, on étudie la proposition qui sera soumise aux dirigeants de Man Utd, sachant que dans le même temps, les deux clubs travaillent sur le transfert vers Old Trafford de Manuel Ugarte.

Concernant Jadon Sancho, qui a eu cette semaine une réunion avec Erik ten Hag afin d'aplanir les effets d'un gros clash l'an dernier, il est prêt à venir au Paris Saint-Germain, même si la Juventus, le Borussia Dortmund, et quelques clubs de Premier League, sont toujours attentifs à la situation de l'attaquant de 24 ans.

