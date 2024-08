Le PSG va s'offrir cette machine à buts à 65ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Toujours en quête d'un avant-centre, le Paris Saint-Germain va devoir passer à la vitesse supérieure. Viktor Gyokeres, le buteur suédois du Sporting Lisbonne, serait dans le collimateur de Luis Campos.

Pour son premier match de préparation, le PSG s'est contenté d'un nul 2-2 mercredi soir contre Sturm Graz, l'occasion pour Luis Enrique de voir jouer ses renforts, et notamment Safonov, titulaire dans les buts, et Joao Neves entré en deuxième période à la place de Kolo Muani. Mais l'entraîneur espagnol des champions de France attend de savoir qui Luis Campos va aller chercher pour renforcer son attaque. Tandis que les noms de Jadon Sancho, Nico Williams, Julian Alvarez ou bien encore Victor Osimhen ont été évoqués, puis abandonnés, c'est encore une fois du côté du Portugal que les regards se tournent. En effet, si cette piste avait déjà été évoquée il y a quelques semaines, sans suite, le Paris Saint-Germain serait revenu à la charge concernant Viktor Gyökeres, le buteur international suédois de 26 ans du Sporting.

Obrigado por ontem 🎩 pic.twitter.com/kDFuRLkfyG — Viktor Gyökeres (@viktor_gyokeres) March 18, 2024

C'est une évidence, le PSG version Luis Campos adore faire des affaires au Portugal, et la signature de Joao Neves l'a confirmé. Il n'est donc pas étonnant que le club de la capitale se tourne une nouvelle fois vers la Liga Portugal pour renforcer Paris. L'insider parisien @PSGInside_Actu confirme à ses 35.000 followers que Viktor Gyökeres est bien une piste de nouveau très crédible. « Pas d'Alvarez et Osimhen ça va être difficile. Alors Paris pourrait reprendre le dossier Gyokeres. Luis Enrique veut un autre attaquant. Un vrai buteur. Le PSG avait refusé de payer la clause libératoire dans son intégralité lors d'un rendez-vous avec le Sporting fin mai. Il se peut que Paris propose un arrangement au Sporting cette fois-ci. Le Suédois se plaît dans son club, mais il est aussi conscient, que s'il veut réaliser un de ses rêves, il devra jouer dans un club qui se donne les moyens et Paris pourrait être l'heureux élu », explique le spécialiste du mercato parisien.

43 buts en une saison pour Viktor Gyökeres

Arrivé l'an dernier au Sporting Lisbonne en provenance de Coventry pour 24 millions d'euros, l'international suédois n'a pas tardé à s'acclimater au championnat du Portugal, puisque pour sa première saison, il a marqué 43 buts et délivrés 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Une performance qui a provoqué une hausse importante de sa valeur, puisque le site Transfermarkt évoque désormais un prix de 65 millions d'euros pour Viktor Gyökeres. Un prix qui n'est pas déraisonnable pour un club comme le Paris Saint-Germain, même s'il va falloir faire vite, car le mercato est désormais entré dans sa dernière partie et que la Ligue 1 reprend dans un peu plus d'une semaine.