Le PSG va frapper six fois au mercato ‍!

PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG avance au ralenti alors que l’objectif du club parisien était de recruter cinq à six joueurs cet été. Les plans de Luis Campos se compliquent, et cela pour plusieurs raisons clairement identifiées.

Les supporters du Paris Saint-Germain commencent à trouver le temps long, eux qui n’ont eu que la signature du gardien russe Matveï Safonov à se mettre sous la dent depuis le début du mercato. Ce ne sont pourtant pas les pistes qui manquent dans la capitale française puisque Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont actifs sur les dossiers Victor Osimhen, Désiré Doué, Joao Neves ou encore Jadon Sancho. Mais les officialisations tardent à arriver, ce qui pourrait commencer à crisper Luis Enrique. Les objectifs du PSG sont nombreux sur le marché des transferts cet été : remplacer Kylian Mbappé, renforcer le milieu de terrain ou encore s’offrir un jeune défenseur central.

Au total, le Paris Saint-Germain espérait recruter cinq à six nouveaux joueurs, selon les informations livrées ce jour par L’Equipe. Un objectif en grand danger alors que le mercato parisien est d’un calme plat, et cela pour plusieurs raisons. Dans son édition du jour, le quotidien sportif indique que le marché européen est globalement très calme, ce qui n’aide pas le champion de France en titre. Mais d’autres raisons expliquent la lenteur du mercato au PSG et la raison principale est certainement le manque de départs. Plusieurs indésirables ont été identifiés depuis longtemps par Luis Enrique et Luis Campos : Milan Skirniar, Manuel Ugarte, Nordi Mukiele, Carlos Soler ou encore les attaquants Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Or pour l’instant… personne n’est parti, ce qui n’aide pas à libérer de la masse salariale pour ensuite enclencher des signatures.

Les raisons d'un mercato à l'arrêt au PSG

Un autre élément est à prendre en compte selon L’Equipe pour justifier le manque de recrues au 31 juillet, et il faut cette fois se pencher sur la méthode Luis Enrique. Systématiquement, le coach du PSG est intégré aux discussions avec les potentielles recrues, comme cela est de coutume dans tous les clubs. Mais contrairement à certains de ses homologues, l’ancien sélectionneur de la Roja refuse à tous les coups de promettre un certain temps de jeu aux joueurs ciblés par le Paris Saint-Germain. Une honnêteté qui peut cependant refroidir les joueurs, qui ont parfois tendance à choisir un club leur garantissant un temps de jeu minimum, ce qui n’est jamais le cas du Paris SG.

Enfin, et c’est une nouveauté ces dernières semaines, le club de la capitale s’efforce à ne pas surpayer les joueurs ciblés, quitte à ne pas les recruter. C’est par exemple ce qui explique pourquoi Victor Osimhen n’est toujours pas un joueur du PSG, Naples ayant exigé le paiement de la clause libératoire du buteur nigérian, estimée à 130 millions d’euros. Paris a conscience d’avoir abusé l’an passé avec Kolo Muani et Ramos, et souhaite en finir avec les transferts délirants pour des joueurs moyens « au risque de finir bredouille ». Tout cela explique donc pourquoi le mercato n’avance pas à grand chose du côté du PSG. Malgré tout, une accélération est espérée, notamment avec les dossiers Joao Neves et Désiré Doué, qui pourraient aboutir prochainement.