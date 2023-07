Le PSG tente un coup de canon au Bayern Munich

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En quête d'un nouvel attaquant, le PSG ne ferme pas les portes à d'autres arrivées dans différents secteurs de jeu. Un milieu de terrain du Bayern Munich pourrait être la prochaine cible du club de la capitale.

Bien que Paris étudie actuellement la possibilité de recruter un attaquant comme Harry Kane ou Victor Osimhen, les dirigeants se tiennent prêts à frapper fort sur ce mercato estival. Bernardo Silva est d'ailleurs toujours pisté par le PSG qui est en passe d'officialiser l'arrivée de Cher Ndour, le jeune espoir italien du Benfica Lisbonne. Luis Campos travaille également sur les départs avec plusieurs joueurs de retour de prêt comme Leandro Paredes ou Mauro Icardi. Malgré son statut de cadre, Marco Verratti est poussé vers la sortie. Un départ qui pourrait se concrétiser puisqu'un joueur de haut niveau est sur le marché des transferts, au même poste que l'Italien. Selon les informations de Todo Fichajes, le Bayern Munich n'est pas contre l'idée de vendre Leon Goretzka.

Le Bayern ne veut plus de Goretzka, le PSG est attentif

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leon Goretzka (@leon_goretzka)

Figure phare du Bayern Munich depuis son arrivée en 2018, le milieu de terrain allemand est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. La saison dernière, le leader de 28 ans a inscrit 6 buts et a délivré 6 passes décisives. Leon Goretzka brille par sa polyvalence en ratissant de nombreux ballons au milieu de terrain mais aussi en se montrant très décisif. Le club bavarois estime que si une offre est assez importante, Goretzka peut partir. L'ancien chouchou de Schalke est évalué à 45 millions d'euros et bénéficie d'un contrat jusqu'en juin 2026 avec le Bayern. Le média espagnol affirme que Manchester City et le PSG sont attentifs à la situation de l'international allemand (53 sélections). Si la mise en vente de Goretzka n'est pas officielle, Paris a un boulevard pour recruter un joueur talentueux et d'expérience.