Le PSG surclassé, Newcastle se voit au sommet européen

Deux ans après son rachat, Newcastle poursuit son développement. La direction des Magpies s’imagine atteindre le plus haut niveau en Europe. Mais de son côté, même après le large succès contre le Paris Saint-Germain (4-1) en Ligue des Champions, le manager Eddie Howe se montre prudent.

Le projet de Newcastle avance bien. Racheté en octobre 2021, le club sous pavillon saoudien ne joue plus le maintien dans l’élite anglaise. Le pensionnaire de Premier League, qui a investi plus de 400 millions d’euros sur le marché des transferts, espère s’installer durablement parmi les cadors nationaux… et européens. Le président des Magpies Yasir Al-Rumayyan a en effet annoncé sa volonté de faire de Newcastle le meilleur club au monde.

Autant dire que la victoire convaincante face au Paris Saint-Germain mercredi a dû le conforter dans ses ambitions. Mais de son côté, le manager Eddie Howe préfère éviter de s’enflammer. « J’appelle à la prudence et au calme car nous n’avons rien prouvé », a tempéré le coach anglais, dont l’équipe était critiquée après trois défaites consécutives en début de saison.

« On est si tôt dans la saison et il y a quelques semaines, le sentiment était très différent, et les questions que vous me posiez étaient très différentes, a rappelé le technicien aux journalistes. Nous avons beaucoup à prouver avant de pouvoir dire quoi que ce soit sur ce que nous avons fait. » Il n’empêche qu’Eddie Howe n’empêchera pas son supérieur de rêver.

Howe ne s'enflamme pas

« Une raison qui empêcherait d'atteindre l'objectif du président ? Non, mais nous ne sommes pas le meilleur club au monde pour le moment. Nous devons essayer de travailler pour y parvenir et ces choses prennent du temps. Il n'y a pas de baguette magique. Être intelligent, prendre de bonnes décisions et travailler dur chaque jour. Si c'est le but ultime, nous ferons de notre mieux pour y parvenir », a confié le manager de l’actuel huitième de Premier League.