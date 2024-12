Le PSG sur les traces d'un buteur mexicain à 70 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le probable départ de Randal Kolo Muani cet hiver va libérer une place au PSG, qui cherche à recruter un buteur pour concurrencer Gonçalo Ramos. Dans cette optique, le profil de Santiago Gimenez a de quoi plaire.

Depuis le début de la saison, le manque d’efficacité du Paris Saint-Germain est régulièrement pointé du doigt par les observateurs. A n’en pas douter, la longue absence de Gonçalo Ramos n’a pas aidé l’équipe de Luis Enrique dans ce domaine. Le buteur portugais a fait son retour pour le plus grand bonheur de l’entraîneur espagnol. Néanmoins, le staff du PSG ne serait pas contre l’idée de voir débarquer un second buteur dans la capitale lors du mercato hivernal, d’autant que Randal Kolo Muani a de fortes chances de partir.

Les noms de Viktor Gyökeres ou encore de Victor Osimhen sont régulièrement évoqués mais selon les informations d’El Futbolero, un autre avant-centre est surveillé par le Paris Saint-Germain. Il s’agit de Santiago Gimenez, buteur mexicain de 23 ans évoluant au Feyenoord Rotterdam et déjà auteur de 10 buts et de 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Pur numéro neuf, Gimenez a rejoint les Pays-Bas en juillet 2022 en provenance du club mexicain de Cruz Azul pour 6 millions d’euros et son profil ne laisserait pas insensible l’état-major parisien.

Le PSG en pince pour Santiago Gimenez

L’attaquant rêve de pouvoir évoluer dans une équipe d’un calibre supérieur et se sait suivi par plusieurs gros clubs en Europe, dont le PSG. Luis Campos a observé Santiago Gimenez à plusieurs reprises, mais il sait aussi qu’il faudra signer un très gros chèque au Feyenoord Rotterdam pour s’attacher les services d’un attaquant aussi jeune et prolifique. D’après le média espagnol, Santiago Gimenez est valorisé à environ 70 millions d’euros par les dirigeants du club néerlandais. Un prix copieux mais qui peut se comprendre au vu de l’âge du joueur, de son contrat actuel et de sa marge de progression énorme. Reste maintenant à voir si Gimenez restera un joueur surveillé par le PSG sans que cela n’aboutisse à une offre ou si au contraire, Luis Campos et Luis Enrique tomberont d’accord pour faire du Mexicain de 23 ans le futur buteur du Paris Saint-Germain.