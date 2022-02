Le PSG sous-estimé, Thuram prévient le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé au Paris Saint-Germain, le Real Madrid est plutôt annoncé favori de son huitième de finale de la Ligue des Champions. Une estimation à revoir pour Lilian Thuram, qui regrette un manque de valorisation quant aux performances européennes des Parisiens.

La tendance a encore changé pour Ferland Mendy et Karim Benzema. Selon les dernières informations de la presse locale, le latéral gauche et l’attaquant du Real Madrid devraient revenir de blessure à temps pour affronter le Paris Saint-Germain mardi. Dans ces conditions, et sachant que Neymar sera au mieux remplaçant chez les Parisiens, le club madrilène conserve son statut de favori pour de nombreux observateurs. Une majorité dont ne fait pas partie Lilian Thuram. « S'il y a un favori pour ce match, je crois que c'est le PSG », a corrigé le Français interrogé par Marca.

🚨 Lilian Thuram, en MARCA: "¿El Madrid? Si tienes a Messi, Mbappé y Neymar, lo normal es pasar la eliminatoria" https://t.co/cBsGzf9wDg ✍ Una entrevista de @polomarca — MARCA (@marca) February 12, 2022

« Quand vous avez Messi, Mbappé et Neymar dans une équipe, je pense qu'il est très difficile de perdre un match, ou plutôt un match de la phase éliminatoire, car ce sont les meilleurs joueurs du monde, a argumenté l’ancien joueur du FC Barcelone. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est normal, c'est de gagner lorsque vous avez ces joueurs. Messi, ça fait une grande différence, n'est-ce pas ? Ensuite, vous avez l'un des meilleurs gardiens du monde, les deux me vont, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde avec Marquinhos, puis il y a Kimpembe, qui est un international... Donc je pense qu'il s'il y a un favori, c'est le PSG. »

Si peu de spécialistes partagent son avis, c’est peut-être selon lui à cause d’un manque de valorisation des performances européennes du PSG. « Ce qui est triste, c'est qu'on ne se souvient que des vainqueurs et que si tu ne gagnes pas, tu n'as rien fait. Mais ce n'est pas ma vérité. Il faut rappeler la réalité aux gens et arrêter de raconter des mensonges. La finale d'il y a deux ans a été jouée par le PSG, a souligné Lilian Thuram. (...) L'année dernière, ils ont été éliminés par Manchester City. Le club n'a pas la même histoire que le Real ou le Bayern, et on ne peut pas lui demander de faire pareil rapidement. Pour moi, c'est injuste. » C’est pourtant l’ambition de la direction francilienne.