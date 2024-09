Le PSG se venge et demande une fortune pour Xavi Simons

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Xavi Simons est actuellement à Leipzig pour un deuxième prêt consécutif, mais le divorce est bel et bien consommé entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Le Néerlandais vise une nouvelle étape dans sa carrière en 2025 et rêve d’un championnat en particulier, malgré les exigences du PSG.

Xavi Simons et le Paris Saint-Germain, cela ressemble à une union qui n’aura jamais vraiment lieu. Le milieu offensif néerlandais, vendu au PSV Eindhoven en 2022, a été racheté par le club de la capitale l’année suivante après une grande saison aux Pays-Bas (22 buts et 12 passes décisives en 48 matchs), mais le joyau n’a jamais vraiment été chaud pour rester au PSG. Parti en prêt à Leipzig en 2023 sans avoir joué la moindre rencontre en France depuis son retour, l’ancien du Barça était de retour au PSG cet été mais il n’a pas voulu rester après son bel Euro 2024 avec la sélection hollandaise. Le jeune joueur avait fait part de son envie de partir. Finalement, le RB Leipzig l’a accueilli pour une deuxième pige en prêt cette saison. Seulement, le joueur pense déjà à son avenir et a réitéré son envie de ne pas s’éterniser à Paris à la fin de la saison. D’après Sport Bild, le joueur de 21 ans est emballé par un départ dans un championnat en particulier, mais il ne sera pas facile de convaincre le Paris Saint-Germain qui demande une grosse somme d’argent pour le faire partir définitivement.

Simons rêve de la Premier League, le PSG ne fera pas de cadeau

This is more than three points!!!! Proud of the team, but let’s not relax and keep up the pace 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/20kn5Y2ZlC — Xavi Simons (@xavisimons) August 31, 2024

Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur se voit déjà ailleurs qu’au PSG la saison prochaine, et selon la source le principal intéressé espère découvrir un nouveau championnat majeur et rêve d’évoluer en Angleterre pour se frotter à l’exigence de la Premier League. Seulement, le Paris Saint-Germain ne bradera pas son joueur, bien au contraire. La direction parisienne ne fera aucun cadeau aux futures équipes intéressées et demandera une somme d’environ 80 millions d’euros pour vendre son milieu de terrain. Acheté 6 millions d’euros en provenance d’Eredivisie, le PSG a l’occasion de réaliser une énorme plus-value financière avec un joueur qui n’a pas eu l’impact que le club pensait qu’il allait avoir à son retour en 2023. Le PSG ne laissera rien passer et se montrera intransigeant dans les négociations, histoire de remettre l’église au milieu du village et de montrer à Xavi Simons qu’il faudra se montrer convaincant pour satisfaire les exigences économiques du club de la capitale.