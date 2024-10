Le PSG se sent harcelé par Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Rendez-vous choc pour le PSG et Kylian Mbappé ce mardi en commission paritaire avec une grosse tension entre les deux parties.

C’est ce mardi après-midi que le PSG et Kylian Mbappé se retrouveront pour une audience devant la commission paritaire de la Ligue. Une fois encore, l’instance n’aura pas de pouvoir pour forcer l’une ou l’autre des deux parties à accepter une éventuelle décision. Mais le panel représentant les clubs et les joueurs, chapeauté par un juge notamment et un président de commission indépendant, ne rendra pas cette décision immédiatement. Et en ce moment, il semble surtout devoir arbitrer une profonde guerre entre le PSG et son ancien joueur.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Dans une prise de parole sur X à propos des informations venues de Suède sur son passage de la semaine dernière, Kylian Mbappé a clairement laissé entendre que le timing de ces révélations n’était pas anodin, à la veille de cette réunion. Selon L’Equipe, ce sous-entendu est insupportable pour le PSG, qui estime être victime d’un harcèlement de la part de l’attaquant du Real Madrid à son encontre. Le club de la capitale compte bien le faire savoir à la commission paritaire, même si cela n’a rien à voir avec l’affaire des salaires impayés de la saison dernière.

Parole contre parole entre le PSG et Mbappé

L’ambition du PSG est en tout cas de défendre ses droits dans cette affaire où il estime que la parole donnée par Kylian Mbappé de faire un effort afin de baisser ses revenus pour être solidaire et sortir du loft n’a pas été tenue. De son côté, le joueur et ses conseillers assurent que non seulement cet accord a été trouvé sous la menace alors que le club francilien le privait de football en début de saison dernière, mais aussi que cet accord oral ne s’est jamais concrétisé par le moindre nouveau contrat ou avenant, et donc qu’il est devenu caduc avec le temps.

Le jugement de la commission paritaire devrait être donné dans le courant de la semaine une fois toutes les parties écoutées et les conclusions rendues, même si Mbappé comme le PSG ont encore de nombreux recours avant un jugement définitif sur ce problème à 55 millions d’euros.