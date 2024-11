Le PSG sacrifie Gonçalo Ramos pour ce buteur à 95 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur de huit buts depuis le début de la saison, Jhon Duran est l’attaquant à la mode qui fait saliver les gros clubs européens. Le PSG fait bel et bien partie des courtisans de l’international colombien.

Après la défaite du Paris Saint-Germain contre l’Atlético de Madrid, Luis Enrique a semblé regretter le manque d’avant-centre au sein de son effectif. Un problème dont le coach espagnol est toutefois à l’origine, ce dernier ayant notamment refusé Victor Osimhen l’été dernier. Conscient de son erreur, le champion de France en titre souhaite corriger ce bug et pour cela, le PSG suit de près la situation de Jhon Duran, auteur de huit buts depuis le début de la saison avec Aston Villa. Du haut de ses 20 ans, l’international colombien cartonne en Premier League et logiquement, son profil attire les convoitises.

Le site Fichajes confirme les informations de la presse anglaise en indiquant que le Paris Saint-Germain est bel et bien déterminé à faire signer Jhon Duran dans les mois à venir. Mais pour boucler une telle opération, le club de la capitale va d’abord devoir dégraisser et si on pense toute suite à Randal Kolo Muani, le média espagnol surprend tout le monde en révélant que Gonçalo Ramos pourrait lui aussi être sacrifié lors des prochaines périodes de mercato, que ce soit cet hiver ou plus probablement l’été prochain.

Le PSG rêve de Jhon Duran

Même s’il avait débuté la saison en tant que titulaire avant de gravement se blesser à la cheville, le buteur portugais n’a pas un profil qui fait rêver Luis Enrique, lequel ne serait pas contre son départ si cela pouvait permettre de financer la venue de Jhon Duran. Il faudra bien ça pour faire venir l’attaquant colombien, car Aston villa ne souhaite pas le vendre en-dessous de 80 millions de livres, soit près de 90 millions d’euros. Une somme colossale pour un joueur encore inexpérimenté au plus haut niveau, mais le potentiel se paie désormais très cher et le PSG devra prendre un risque avec une méga-offre s’il veut avoir un espoir de recruter Jhon Duran l’été prochain.