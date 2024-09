Le PSG s’est raté, la sanction tombe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les supporters du PSG ont pour une fois eu gain de cause face à leur direction, qui a tenté discrètement de briser l'une des traditions bien ancrée du club parisien.

Pour son premier match à domicile, le PSG a quasiment fait un sans-faute en faisant voler en éclat Montpellier, qui était clairement venu en victime avec un 6-0 dans la musette. Opération réussie donc pour le premier match sans Kylian Mbappé au Parc des Princes, et des joueurs comme Bradley Barcola, Marco Asensio, Kang-In Lee et Archaf Hakimi s’en sont donnés à coeur joie. Il y a toutefois eu un hic chez les supporters parisiens, qui n’ont pas laissé passer une nouveauté tentée par leur club préféré.

Si la mise en avant d’un chant classique des tribunes avant le match a été appréciée, la version remixée du titre de Phil Collins « Who Said I Would » a beaucoup étonné, et déplu. Même si cela reste à la base le titre du chanteur britannique du groupe Genesis, son remodelage a eu le don de faire hurler les vrais supporters du PSG, attachés à cette tradition de l’entrée de joueurs sur la musique originale de Phil Collins. Il faut dire que cela date des années 1990, et représente donc un beau lien entre les deux PSG, ancien et nouveau.

De retour face à Brest

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Une réaction qui a été entendue par les dirigeants parisiens, qui ont décidé, selon France Bleu, de ne pas retenter le coup et de repartir avec l’hymne traditionnel du PSG à l’entrée des joueurs. Nul doute que ce geste sera apprécié. Quand aux animateurs parisiens, qui ont tenté de brièvement tourner la page d’une musique qu’ils ont déjà tenté à plusieurs reprises de remplacer, ce ne sera donc pas pour cette fois. En 2021, Paris avait tenté de zapper Phil Collins pour mettre une chanson de DJ Snake, ce qui n'a pas tenu longtemps non plus. Pour la réception de Brest samedi prochain, Phil Collins sera donc à nouveau le roi du Parc des Princes et résonnera dans l’enceinte de la Porte d’Auteuil pour accueillir les joueurs du PSG et du club breton.