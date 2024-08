Le PSG s'éloigne pour Jadon Sancho

Dans : PSG.

En quête de joueurs offensifs et notamment d'un ailier gauche, le PSG regarde de près la situation de Jadon Sancho à Manchester United. L'Anglais semble abordable si le PSG tente sa chance. Mais, cela en prend de moins en moins le chemin.

Manchester United et le PSG vont-ils réussir à faire affaire cet été ? Les deux clubs sont en discussion depuis plusieurs semaines concernant deux joueurs. Il s'agit du milieu parisien Manuel Ugarte, convoité par les Red Devils, et de l'ailier Jadon Sancho qui est suivi par le PSG. Le transfert le plus probable est certainement celui de l'Uruguayen. Plus vraiment désiré par Luis Enrique à Paris, il possède une cote d'enfer ailleurs. Manchester United en aurait bien besoin pour densifier son entrejeu. Sauf que le PSG réclame 60 millions d'euros minimum pour lâcher l'ancien du Sporting Portugal. Un prix démesuré pour Manchester United qui veut dépenser moins, quitte à inclure Sancho dans la transaction.

Sancho inutile au PSG désormais

Brillant à Dortmund la saison passée, l'Anglais est une monnaie d'échange intéressante. Cependant, selon The Telegraph, le PSG aurait fait une croix sur Jadon Sancho. Le club parisien estime qu'il n'est plus nécessaire de recruter l'ailier anglais. Selon le quotidien anglais, le PSG pense avoir suffisamment d'ailiers dans son effectif avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et le nouvel arrivant Désiré Doué.

Surtout, les Parisiens privilégient désormais l'achat d'un avant-centre capable de marquer beaucoup de buts. Un profil qui ne correspond pas à celui de Sancho mais plutôt à celui d'un Osimhen par exemple. C'est une mauvaise nouvelle pour Jadon Sancho, rejeté par Erik Ten Hag depuis leurs tensions de la saison passée. Manchester United n'est pas gagnant non plus, devant sans doute verser les 60 millions d'euros attendus par le PSG pour Ugarte. Une somme importante mais indispensable au vu des lacunes du club mancunien.