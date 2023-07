Le PSG roi du mytho, le Barça accuse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone est cité comme un club désireux de s'offrir Kylian Mbappé en cas d'opportunité cet été. Un mensonge pur aux yeux des dirigeants catalans, pour qui le PSG veut juste faire monter la sauce.

Le Paris SG et les clubs espagnols, ce n’est clairement pas une histoire d’amour. Avec le FC Barcelone, depuis la remontada, l’épisode Verratti ou la prise de Neymar, le club catalan est considéré comme un ennemi du champion de France. A Madrid, il y a aussi eu des éliminations douloureuses, et des déclarations acides qui font que les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez sont tendues. Dans le feuilleton de l’été, le Barça n’a toutefois pas envie de passer pour la bonne poire de service, et le fait savoir.

Le Barça cité pour récupérer Mbappé

Ces dernières heures, le nom du club catalan est apparu pour en faire un candidat possible pour la venue de Kylian Mbappé. Le PSG a décidé de vendre son attaquant vedette à un an de la fin de son contrat, et compte bien le faire au plus offrant. Plus il y a de candidats, mieux c’est pour Paris, qui n’a aucune intention de le laisser aller tranquillement au bout de son contrat pour qu’il s’engage au Real Madrid. Résultat, l’idée d’un échange de joueurs pour permettre au PSG de trouver un accord avec Barcelone a été évoqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Mais la réponse est tombée dans le clan des Blaugrana. Le média local Sport a contacté la direction barcelonaise, et la réponse a été lapidaire. Le FC Barcelone n’a ni l’envie et surtout pas les moyens de s’offrir Kylian Mbappé, alors que chaque sou est compté pour valider les recrues de l’été. Au niveau de la masse salariale, cela ne le fera pas et la situation est limpide à ce niveau chez les dirigeants catalans. Interrogés alors qu’ils sont à Los Angeles pour la tournée américaine de leur club, les dirigeants ont fait savoir qu’ils « n’avaient absolument rien à voir avec tout ça », confiant même que le PSG se servait surtout du nom du FC Barcelone et du journal L’Equipe qui a propagé cette nouvelle, pour faire monter les enchères et mettre le Real Madrid en panique.

Le Real Madrid est prévenu par son ennemi

Le Paris SG sait bien que la préférence de Mbappé va au Real Madrid, et que toutes les offres venues de l’extérieur peuvent être acceptées par le club francilien, cela ne forcera pas nécessairement l’international français à signer en Arabie Saoudite ou en Premier League. Mais l’idée est bien de mettre un coup de pression à Florentino Pérez en faisant passer des messages dans les médias comme quoi plein de clubs peuvent s’offrir Mbappé, et pas seulement la Maison Blanche. En tout cas, le FC Barcelone s’est retiré de la course, et prévient ainsi Florentino Pérez qu’il ne faut pas forcément croire tout ce qui se dit dans les journaux.