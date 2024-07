Le PSG revient à la charge pour cette star de l'Euro

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On pensait le dossier définitivement oublié du côté du Paris Saint-Germain, mais non. Luis Campos travaille toujours sur la possible venue de Kvaratskhelia durant ce mercato. Tout cela alors que la piste Jadon Sancho est évoquée depuis ce lundi.

Antonio Conte et Aurelio de Laurentiis avaient fini par faire croire que le PSG était du genre à rapidement baisser les bras lors du mercato, comme si les champions de France n'avaient pas réussi à arracher Neymar ou Lionel Messi au Barça alors que tout indiquait le contraire. Depuis la fin de l'Euro 2024, dont il a été l'une des vedettes, Khvicha Kvaratskhelia paraissait avoir renoncé à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain face à l'intransigeance de son président et du nouvel entraîneur de Naples.

Et l'international géorgien a même repris l'entraînement sans traîner les pieds et sans aller au bras de fer avec les dirigeants italiens, semblant avoir accepté le fait de rester au Napoli, alors même que son entourage avait déjà discuté avec le PSG. Cependant, le dossier n'est pas du tout refermé du côté parisien, comme le révèle Sky Sports. Au moment même où on a appris que les champions de France négociait avec Jadon Sancho pour tenter de le faire venir de Manchester United.

Le média sportif anglais affirme ce lundi que le Paris Saint-Germain travaille toujours très activement sur les dossiers Désiré Doué, Victor Osimhen mais également sur celui de Khvicha Kvaratskhelia. Le PSG a proposé 110 millions d'euros à Naples, mais l'offre a été refusée, ce qui n'a pas marqué la fin des discussions, confirme Sky. Cependant, le club italien a lui l'intention de tout faire pour retirer cette idée de transfert de la tête de la star géorgienne, non seulement en montant son salaire à 5 millions d'euros par an, alors que Kvaratskhelia réclame 8 millions d'euros, mais aussi plus symboliquement en lui donnant le numéro 7, ce que le Géorgien souhaitait en arrivant à Naples, alors qu'il évolue actuellement avec le 77. À savoir si cela permettra de tordre définitivement le cou à son désir de joueur au Paris Saint-Germain. Car au même l'attaquant pourrait voir partir vers le PSG son coéquipier Victor Osimhen, de quoi probablement le désoler un peu plus.