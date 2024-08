Le PSG règle le malaise Zaïre-Emery

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En difficulté avec Paris lors de la seconde partie de saison et inutilisé en Equipe de France pendant l’Euro 2024, Warren Zaïre-Emery va être confronté à une nouvelle concurrence au PSG la saison prochaine.

L’année de la confirmation est souvent la plus difficile et Warren Zaïre-Emery va y être confronté en 2024-2025. Auteur d’une première partie de saison lumineuse sous les ordres de Luis Enrique, le « Titi » du Paris Saint-Germain a eu plus de mal après Noël. Sa seconde partie de saison a été poussive, ce qui n’a pas empêché Didier Deschamps de le sélectionner pour l’Euro 2024 avec l’Equipe de France. Mais le sélectionneur des Bleus n’a pas fait appel à lui durant la compétition, ce qui a logiquement généré une certaine frustration chez le joueur, sans que ce dernier se plaigne ou ne pose de problème pour autant.

La saison prochaine, Warren Zaïre-Emery sera confronté à une concurrence toute neuve au Paris SG avec l’arrivée de Joao Neves en provenance de Benfica pour 70 ME mais également de Gabriel Moscardo, recruté il y a six mois et qui débarque tout juste au PSG. En plus de ces deux joueurs, Zaïre-Emery devra toujours batailler avec Fabian Ruiz et Vitinha pour les postes de milieu relayeur, sans compter que Désiré Doué peut occuper ce rôle à merveille. De quoi reléguer l’une des nouvelles têtes d’affiche du projet parisien sur le banc et créer un certain malaise en interne ? A en croire les informations du Parisien, ce scénario a peu de chances de se produire.

Zaïre-Emery est indispensable pour Luis Enrique

« Si l’arrivée de João Neves amène un peu plus de densité au milieu de terrain, elle ne devrait pas faire de l’ombre au natif de Montreuil. En effet, le club a identifié des complémentarités entre les différents profils et Zaïre-Emery, par sa lecture du jeu au-dessus de la norme, les compensations pour ses partenaires, et ses projections vers la ligne défensive adverse, reste un profil essentiel pour l’entraîneur espagnol » écrit notre confrère Benjamin Quarez dans les colonnes du quotidien francilien ce jour. Il est donc peu probable que Warren Zaïre-Emery passe de pépite indispensable à remplaçant dans les semaines à venir, et cela même si la concurrence sera plus forte à son poste.

Pour rappel, l’international français a prolongé son contrat fin avril et celui-ci court désormais jusqu’en 2029. Un signal fort qui prouve que malgré le recrutement de Joao Neves, le PSG compte toujours énormément sur son jeune talent issu du centre de formation.