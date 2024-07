Le PSG refuse de vendre sa légende à l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Pilier du Paris Saint-Germain depuis plus d’une décennie, Marquinhos est dans le viseur de formations saoudiennes. En revanche, un départ de la capitale française ne semble pas d’actualité pour le joueur brésilien.

Le Paris Saint-Germain a pris sa décision et souhaite se séparer de Milan Skriniar. Le défenseur slovaque, qui a bien sûr disputé l’Euro 2024 avec sa sélection, n’a pas eu le rendement attendu durant sa première saison au sein du club de la capitale. Ainsi, le PSG est actif sur le marché des transferts et ces dernières heures, un intérêt imprévu venant de certaines équipes saoudiennes au sujet de Marquinhos ont été relayées. Plus précisément, Al-Ittihad souhaite s’attacher les services du capitaine brésilien au club parisien depuis 2013, soit onze saisons. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, le principal intéressé n’est pas contre un nouveau challenge si toutes les parties parviennent à sortir gagnant du deal. Un départ qui n’est cependant pas prévu par la direction du PSG, qui tient beaucoup à l’un de ses leaders.

Le PSG ferme la porte à un départ de Marquinhos

❗️Le Paris Saint-Germain veut garder Marquinhos et compte sur lui la saison prochaine 🔴🔵 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 4, 2024

En effet, si l’on se fie aux indiscrétions apportées par RMC Sport, le Paris Saint-Germain a totalement fermé la porte à un départ de son capitaine et compte encore sur lui en début de saison prochaine. Le joueur de 30 ans a encore un contrat longue durée avec le PSG (jusqu’en juin 2028), et a pris encore plus de responsabilités depuis le départ de Thiago Silva il y a quatre ans. Preuve de son implication et de sa longévité au sein du club, l’ancien de l’AS Rome est donc toujours vu comme une valeur sûre de l’effectif et la direction parisienne, qui envisage un départ de Skriniar, ne souhaite pas rebâtir une défense entière l’an prochain. Le débat est clos ? Sans doute, car il paraît difficile d’imaginer Marquinhos partir au clash avec sa direction. Que les supporters du PSG se rassurent, l’histoire d’amour entre le club et le joueur est partie pour durer encore quelques temps, l’occasion pour le joueur le plus capé du PSG d’écrire encore plus sa légende en France.