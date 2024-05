Le PSG recrute le nouveau Hugo Lloris ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG tient sa première recrue du mercato estival avec le gardien Matvey Safonov, qui fait l’objet d’un accord à 15 millions d’euros entre le club parisien et le FK Krasnodar.

Personne ne s’y attendait, Luis Campos a surpris tout le monde en bouclant un accord avec le FK Krasnodar pour le gardien russe Matvey Safonov. En quête d’un solide numéro deux pour concurrencer Gianluigi Donnarumma à l’avenir, le Paris Saint-Germain fait un véritable pari en s’attachant les services du gardien russe de 25 ans, méconnu du grand public en Europe mais qui est doté d’un énorme potentiel aux yeux des dirigeants parisiens. Ce n’est pas Charles Kaboré qui va dire le contraire.

Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, l’international burkinabé a joué aux côtés de Matvey Safonov à Krasnodar. Interrogé par RMC sur le niveau du néo-gardien parisien, Charles Kaboré n’a pas tari d’éloges. Selon lui, le PSG n’a pas fait d’erreur en misant sur Safonov, un gardien qui excelle notamment dans les sorties aériennes, un domaine dans lequel Donnarumma est très déficitaire. Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent avoir le sourire puisque Charles Kaboré a notamment comparé l’ancien gardien de Krasnodar avec un certain Hugo Lloris.

« C’est un bon gars et un très, très bon gardien. Il a su s’affirmer par sa personnalité et ses entrainements. Il n’a pas peur de sortir le ballon au pied, il faisait des parades instantanées. Je pense que les recruteurs de Paris ont l’oeil. C’est un très bon gardien et il peut prétendre à être titulaire un jour. Les gardiens font parfois quelques erreurs. Cela arrivera forcément et je ne veux pas critiquer Donnarumma car il y a de la pression à Paris. Mais Safonov y va lors des sorties aériennes, il prend les risques il va chercher les ballons, à la Lloris. Il ne reste pas sur sa ligne. Titulaire au PSG ? L’avenir nous le dira, aujourd’hui je le dis car j’ai confiance en lui, je sais comment il est. Il nous a sauvés beaucoup de fois, il pouvait sortir des face-à-face, c’était impressionnant » a livré Charles Kaboré sur l’antenne de la radio. Il ne faudra pas aller trop vite avec Matvey Safonov en lui laissant le temps de bien s’acclimater à son nouveau pays et à un nouveau championnat mais il y a de quoi nourrir de réels espoirs. En revanche, Gianluigi Donnarumma de son côté, peut commencer à trembler.