Désiré Doué chipé au PSG, Liverpool rêve du gros coup

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au fil des semaines, Désiré Doué justifie l’investissement du PSG, qui a lâché 50 millions d’euros pour le recruter à Rennes l’été dernier. L’international espoirs français s’est d’ailleurs fait remarquer en Angleterre.

Un an après avoir payé 50 millions d’euros pour Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain a répété l’opération l’été dernier avec Désiré Doué en lâchant une somme similaire pour recruter le milieu offensif qui évoluait alors au Stade Rennais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international espoirs français est doucement en train de justifier cet important investissement. Peu utilisé en début de saison, il est désormais un joueur important pour Luis Enrique dans la rotation des attaquants. Auteur de 3 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, Désiré Doué s’impose progressivement au PSG et ses prestations ont tapé dans l’oeil… de Liverpool.

Contre toute attente, le média local Anfield Watch révèle que les Reds ont Désiré Doué dans leur radar afin de compenser un potentiel départ de Mohamed Salah à la fin de la saison. Pour rappel, l’international égyptien, meilleur buteur de Premier League en 2024-2025, n’a toujours pas prolongé son contrat et un départ est toujours envisageable le concernant. Si tel est le cas, Liverpool rêverait de faire venir Désiré Doué pour le remplacer. Une piste crédible selon le média britannique, convaincu que l’arrivée à Paris de Khvicha Kvaratskhelia va être préjudiciable à l’ancien Rennais et que son temps de jeu va chuter dans les semaines à venir.

Liverpool craque pour Désiré Doué, le PSG ferme la porte

Liverpool croit donc en sa chance, d’autant qu’Arne Slot en fait sa priorité dans le secteur offensif. Mais pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher l’une de ses pépites offensives douze mois seulement après son arrivée, il faudra se lever de bonne heure et sans doute lâcher plus de 100 millions d’euros. On imagine que Luis Enrique mettra de toute façon son véto à un tel départ, lui qui est doucement en train de faire de Désiré Doué un joueur de très haut niveau titulaire au Paris SG. Mais de son côté, Liverpool va continuer de surveiller l’international espoirs français, au cas où la porte viendrait miraculeusement à s’ouvrir dans les semaines à venir.