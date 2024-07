Le PSG reçoit 90 ME, le feuilleton du mercato prend fin ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le long feuilleton Xavi Simons est sur le point de trouver son épilogue en ce mercato estival puisque le Bayern Munich est prêt à payer 90 millions d’euros au PSG pour le transfert de l’international néerlandais.

Prêté au PSV Eindhoven puis au RB Leipzig, Xavi Simons est de retour au Paris Saint-Germain cet été. C’est un secret de polichinelle, l’international néerlandais ne veut pas jouer dans la capitale française, et son départ vers la Bundesliga n’est qu’une question de jours. L’identité de son futur club, en revanche, n’est pas connue. Deux clubs sont toujours en course pour s’attacher les services du milieu offensif formé au FC Barcelone, à savoir Leipzig et le Bayern Munich. A en croire les derniers éléments de L’Equipe, c’est clairement le club bavarois qui figure aujourd’hui en pole position pour recruter définitivement Xavi Simons.

Et pour cause, le quotidien national nous apprend que le Bayern Munich a proposé au PSG un prêt avec une obligation d’achat estimée à 90 millions d’euros. Autant dire que le champion de France en titre est en mesure de réaliser une incroyable plus-value avec Xavi Simons, lequel avait été recruté gratuitement en provenance du Barça en juillet 2019. Si l’information venait à se confirmer, nul doute que l’état-major parisien acceptera cette offre pour un joueur qui a fait comprendre à tout le monde au cours des dernières semaines qu’il ne voulait pas porter les couleurs du PSG. Ce possible transfert va par ailleurs permettre à Paris d’accélérer plus librement sur les dossiers Désiré Doué (Rennes) et Joao Neves (Benfica).

Le Bayern Munich envoie une offre à 90 ME

Comme indiqué par ailleurs, les discussions avancent bien pour les transferts de ces deux milieux de terrain désirés par Luis Enrique et estimés à plus de 60 millions d’euros chacun. Dans le sens des départs, L’Equipe confirme que Manuel Ugarte est toujours dans le viseur de Manchester United, qui doit envoyer une nouvelle offre « dans les prochains jours » pour tenter de boucler le transfert de l’international uruguayen. Longtemps ennuyeux et inactif, le mercato estival du PSG s’active enfin et cela n'est pas pour déplaire aux supporters des Bleu et Rouge, lesquels commençaient à trouver le temps long depuis le départ de Kylian Mbappé et dans l'attente de mouvements dans la capitale française.