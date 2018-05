PSG : Enorme coup de froid dans le dossier Buffon !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Gianluigi Buffon a disputé samedi son dernier match sous le maillot de la Juventus, et à cette occasion le gardien de but italien de 40 ans a reçu un énorme hommage de la part des supporters turinois et de ses coéquipiers. Mais c'est désormais l'avenir qui suscite des interrogations, notamment parce que le nom de Gianluigi Buffon est évoqué avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, le club de la capitale semblant en quête d'un gardien de but numéro 1.

Mais, alors que des rumeurs affirmaient qu'Alphonse Aréola et Kevin Trapp avaient été prévenus directement que le PSG allait faire venir un nouveau portier lors du mercato, Nasser Al-Khelaifi a mis un énorme coup de frein dans ce dossier. Interrogé sur la possibilité de voir Gianluigi Buffon s'installer dans le but parisien la saison prochaine, le patron du Paris SG a été clair. « On a Areola, il est notre numéro un. La saison prochaine aussi ? Oui, pour sûr. Buffon est un gardien fantastique, il est très charismatique, c’est un grand monsieur. Je suis sûr que tous les clubs le veulent… », a lancé, dans L'Equipe, le président du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, le mercato est un jeu de stratégie et Nasser Al-Khelaifi le sait, mais les propos tenus par ce dernier vont évidemment semer le trouble dans le clan Buffon.