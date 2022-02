Le PSG promet de pourrir l'été du Real

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été prochain, le PSG et le Real Madrid seront liés par le dossier Kylian Mbappé au mercato estival. Mais pas seulement…

Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, les patrons du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, entretiennent de bonnes relation. Ce constat sera-t-il toujours valable à la fin du prochain mercato estival ? Pour l’heure, difficile de le garantir. Et pour cause, les deux clubs seront massivement liés lors de la prochaine période des transferts. Le dossier Kylian Mbappé va bien sûr agiter les deux clubs mais à en croire les informations du site Defensa Central, l’attaquant parisien de 23 ans n’est pas le seul joueur susceptible de passer d’un club à l’autre. En effet, le média espagnol croit savoir que pour compenser le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG vise trois joueurs du Real Madrid : Vinicius Junior, Marco Asensio et sans surprise Karim Benzema.

Le PSG piste Benzema, Vinicius et Asensio

Ces trois dossiers ne sont pas liés à la potentielle signature de Zinedine Zidane, qui pourrait bien sûr donner son accord pour recruter Benzema, Vinicius ou Asensio, mais qui n’est pas à l’origine de ces trois pistes du Paris SG. Les trois dossiers sont en réalité distincts les uns des autres selon le média, qui explique que Vinicius Junior est suivi de très longue date par le directeur sportif parisien Leonardo, qui a tenté de le recruter à plusieurs reprises lors des deux dernières années et qui tentera de nouveau sa chance l’été prochain.

Asensio accessible, Benzema beaucoup moins

Il sera néanmoins compliqué de convaincre le Real Madrid de lâcher le Brésilien, maintenant que celui-ci a totalement explosé au plus haut niveau. Marco Asensio paraît lui plus accessible, notamment si Kylian Mbappé venait à signer au Real Madrid. En ce qui concerne Karim Benzema en revanche, le Paris Saint-Germain peut déjà sortir les rames dans la mesure où Florentino Pérez et Carlo Ancelotti n’ont aucunement l’intention de s’en séparer. Mais le PSG a une force de frappe redoutable financièrement et tentera le coup. En privé, le Paris SG espère bien sûr convaincre Zinedine Zidane, qui serait le meilleur argument pour attirer Benzema à Paris…