Le PSG prête Nordi Mukiele à Leverkusen (Officiel)

Le Paris Saint-Saint-Germain a officialisé à 48h de la fin du mercato le prêt de Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen sans option d'achat.

« Le défenseur français rejoint le Bayer Leverkusen dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Après avoir débuté sa formation au Paris FC, Nordi Mukiele rejoint le Stade Lavallois, alors pensionnaire de Ligue 2, à l’âge de 16 ans. Le défenseur effectue ses débuts avec l’équipe première des Tango en novembre 2014 contre l’AJ Auxerre, quelques mois avant de signer son premier contrat professionnel. Au début de l’année 2017, le natif de Montreuil s’engage avec le Montpellier HSC, où il participe à 56 rencontres toutes compétitions confondues, avant d’être recruté par le RB Leipzig, en Allemagne, en 2018. Joueur polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté droit de la défense, il dispute 146 matches, dont 23 en Ligue des champions, avec 10 buts et 11 passes décisives au compteur, en 4 saisons outre-Rhin. Il remporte également son premier trophée avec une victoire en finale de la Coupe d’Allemagne contre Fribourg en mai 2022.

Devenu joueur du Paris Saint-Germain l’été suivant, Nordi Mukiele a enrichi son palmarès de deux titres de champion de France (2023, 2024), une Coupe de France (2024) et deux Trophée des champions (2022, 2023) en 45 apparitions toutes compétitions confondues. Il compte par ailleurs une sélection avec les Bleus (contre la Finlande en septembre 2021) après avoir connu successivement les équipes de France U18, U19, U20 et Espoirs. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Nordi Mukiele avec le Bayer Leverkusen », indiquent les champions de France dans un communiqué.

Bienvenue, Nordi #Mukiele! 👋🇫🇷



The 26-year-old defender joins on a one-year loan deal from @PSG_English with immediate effect.✍️ pic.twitter.com/Z4EWntbAHj