Le PSG prépare une énorme surprise au mercato

Le PSG a surpris beaucoup de monde en se faisant très discret dans les derniers jours du mercato estival. Luis Enrique est satisfait de son effectif même s'il regarde quand même les opportunités à saisir.

Sollicité par Luis Campos pour renforcer le PSG en fin de mercato estival, Luis Enrique a dit non. Pour l'ancien entraineur du FC Barcelone ou encore de l'AS Roma, le club de la capitale a tout le matériel qu'il faut pour aller loin cette saison dans toutes les compétitions. Pourtant, Kylian Mbappé n'a pas été remplacé et que ce soit Nuno Mendes ou Achraf Hakimi, ils n'ont aucun remplaçant de très haut niveau. De quoi inquiéter plus d'un fan et d'un observateur dans la capitale. Luis Enrique a assumé son choix en conférence de presse et indiqué avant le déplacement à Lille que tout pourrait être différent cet hiver. Mais le PSG pourrait bien finalement recruter... dans les prochains jours !

Luis Enrique prêt à utiliser sa carte joker

Selon les informations de PSGInside Actus, le PSG envisage en effet « d'utiliser son joker ou d'engager un joueur libre d'ici peu ». Reste à savoir qui pourrait être l'heureux élu. On sait qu'un latéral droit a été proposé ces derniers jours mais que Luis Enrique ne veut pas recruter à ce poste. Un élément offensif ou un défensif gaucher sont sans doute recherchés. Parmi les joueurs libres de tout contrat à l'heure actuelle et qui pourraient intéresser les champions de France, on peut citer : Adrien Rabiot, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, André Gomes, Memphis Depay ou encore Mats Hummels. Du beau monde qui pourrait rendre de beaux services, surtout avec la gestion de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Ligue des champions et même de la future Coupe du monde des clubs.