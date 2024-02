Le PSG prépare un hommage à Artur Jorge dimanche

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Entraineur emblématique du Paris SG, Artur Jorge est décédé ce jeudi des suites d’une longue maladie.

L’entraineur portugais s’est éteint à 78 ans, et a fait l’objet de nombreux hommages, notamment chez les anciens du club de la capitale. Avant le match face à Rennes, ce dimanche, le PSG a prévu de rendre hommage à son ancien technicien par le biais d’un clip diffusé au Parc des Princes, et par la prise de parole interactive de plusieurs anciens joueurs du Paris SG comme Valdo. « J'ai eu le privilège de travailler avec Artur au PSG et en tant qu'adjoint en Algérie, en 2016. C'est un jour très, très triste. En plus d'être un grand professionnel, c'était une personne fantastique. C'est une perte énorme. C'était un homme très modeste avec une capacité intellectuelle bien au-dessus de la moyenne. J'ai beaucoup appris de lui », a confié l’ancien meneur de jeu du club de la capitale, qui verra donc le Parc des Princes lui rendre un dernier hommage ce dimanche avant le match contre Rennes.