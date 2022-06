Le PSG prépare l'après-Neymar, le clan Mbappé réagit

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un départ de Neymar fait de plus en plus de bruit au PSG et selon certains échos, Kylian Mbappé y est favorable.

Nouvel homme fort du projet sportif du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a son mot à dire sur le mercato du club parisien. Sur certains dossiers chauds, l’international français de 23 ans est consulté. Sans aucun doute, l’état-major du PSG a pris la température auprès de Kylian Mbappé au sujet de l’avenir de Neymar, autour de qui les rumeurs s’intensifient ces dernières semaines. Le club de la capitale envisage sérieusement de vendre l’international brésilien, lequel refusait initialement d’entendre parler d’un départ mais qui commence à envisager l’idée de partir au vu du peu de confiance que lui témoigne ses dirigeants.

La mère de Mbappé favorable à ce que Neymar reste ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais tandis que la petite musique du moment laisse sous-entendre que Kylian Mbappé était favorable à un départ de Neymar cet été, la mère du champion du monde français a surpris tout le monde sur les réseaux sociaux. Très influente, Fayza Lamari a « liké » un tweet d’un internaute demandant à Kylian Mbappé… de dire à Neymar de rester au PSG. « @KMbappe Dis à Neymar de rester » a publié un internaute, dont le tweet a été liké par Fayza Lamari. De quoi relancer les débats autour des relations entre les deux stars du PSG, qui ont toujours laissé apparaître une complicité devant les caméras depuis qu’ils évoluent ensemble dans la capitale. En privé, Kylian Mbappé pourrait toutefois être agacé par le manque de professionnalisme de Neymar, dont la vie privée n’est pas vraiment irréprochable, ce qui se ressent sur le terrain avec des blessures à répétition.

Le PSG a déjà anticipé le départ de Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Avec ce « like », la mère de Kylian Mbappé démonte les rumeurs, tout du moins temporairement. Cela ne veut pas dire pour autant que Neymar restera au PSG cet été. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont plutôt dans l’optique de se débarrasser de l’international brésilien en cas de proposition satisfaisante au mercato. Mercredi, le quotidien espagnol El Pais dévoilait que le PSG était ouvert à un prêt de Neymar avec prise en charge partielle du salaire par le club francilien. Ce jeudi, Le Parisien fait de son côté savoir que le PSG a d’ores et déjà anticipé l’éventuel départ de Neymar en cochant les noms de deux joueurs susceptibles de remplacer l’ancien crack du FC Barcelone. Pour l’heure, rien n’a fuité à ce sujet mais nul doute que le Paris SG souhaitera recruter du lourd en cas de départ de Neymar cet été. Dans le secteur offensif, le champion de France en titre est par ailleurs sur le point de boucler la venue de Gianluca Scamacca en provenance de Sassuolo. Mais ce dossier n'est pas lié au départ ou non de Neymar, au contraire d'une éventuelle offensive pour Robert Lewandowski.