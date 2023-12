Le PSG plus puissant que jamais, le Qatar dévoile son plan

Dans : PSG.

Le PSG a récemment annoncé la venue d'Arctos dans son capital. QSI a décidé de céder certaines de ses parts, faisant craindre un départ dans le futur.

Le Paris Saint-Germain a toujours de grandes ambitions cette saison. Doha souhaite le meilleur pour le club de la capitale et a massivement investi l'été dernier. Un nouveau projet a même été mis en place sous les ordres de Luis Enrique. Mais la stratégie semble désormais différente des premières années sous QSI. D'ailleurs, le Qatar vient de céder une partie du club à Arctos. L'objectif ? Renflouer les caisses mais aussi avoir d'autres idées pour développer la marque PSG. Car pour Christophe Lepetit, un retrait de QSI n'est pas du tout à l'ordre du jour.

Le PSG peut souffler

Lors de quelques mots échangés avec Ouest France, l'économiste au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges a en effet déclaré sur le sujet : « Il y a eu beaucoup de questions autour d’un possible désengagement de QSI du monde du sport. Mais je n’ai pas l’impression que les propriétaires qatariens soient sur cette voie-là. Ils s’en sont d’ailleurs toujours défendus. Je pense, au contraire, qu’il y a la volonté d’avoir la certification de la valorisation du club et l’envie de continuer à grandir. Cette arrivée d’un actionnaire américain lance peut-être une seconde phase du projet parisien avec l’envie de QSI ne plus porter seul le projet mais d’avoir un relais avec d’autres partenaires ». De quoi sans doute rassurer les plus inquiets, alors qu'Arctos aurait comme principal souhait pour ses débuts d'aider à la construction d'un nouveau stade pour le club de la capitale, toujours en conflit avec la Mairie de Paris au sujet du Parc des Princes. En tout cas, les mouvements dans les prochaines semaines donneront une première idée de la direction que veut suivre ce nouveau PSG.