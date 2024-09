Le PSG plus fort sans Mbappé, Ousmane Dembélé y croit

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En jambes et même en réussite contre la Belgique, Ousmane Dembélé mise sur un gros PSG cette saison, grâce aux recrues qui vont faire oublier le départ de Mbappé.

Auteur d’un match efficace, pour une fois diront certains, avec la France contre la Belgique ce lundi soir, Ousmane Dembélé en a profité pour prendre la parole devant les micros. L’envie de bien faire après l’échec cuisant contre une équipe italienne qui n’en demandait pas tant, a forcément été évoqué et permet aux Bleus de revenir dans ce groupe de Ligue des Nations. Mais l’ailier tricolore a aussi profité de ce passage devant les médias pour évoquer son actualité au PSG, et ce début de saison parfait avec trois victoires en trois matchs, et une intégration plutôt réussie des nouveaux joueurs. Un mercato qui a en tout cas convaincu l’ancien rennais, persuadé que le champion de France est encore plus fort, même s’il n’a pas compensé le départ de son meilleur buteur Kylian Mbappé. Ce n’est pas un problème en tout cas pour Dembélé.

Le PSG en finale de Ligue des Champions ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

« Ça va très bien, on a un groupe fantastique. On a de nouveaux joueurs qui se sont bien adaptés à la tactique de Luis Enrique. On veut faire mieux que la saison dernière. On a un grand coach, de grands joueurs. On pratique un bon foot, on va tout donner pour faire mieux que la saison dernière », a livré le joueur du PSG, persuadé que Paris peut donc conserver ses titres nationaux et donc atteindre la finale de la Ligue des Champions s’il s’agit de réellement faire mieux que la saison passée. Un objectif ambitieux mais qui est toujours celui des Parisiens au début de chaque saison. Car même si la direction prévient que la Ligue des Champions n’est plus forcément une obsession comme cela pouvait l’être au début de l’ère QSI, difficile à Paris de considérer une saison comme réussie sans briller en Europe. Surtout avec la volonté de montrer que le PSG existe encore même si les stars sont toutes parties.