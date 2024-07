Le PSG pense tenir un crack, Riolo dénonce une fraude

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau décevant contre la Roumanie (3-0) mardi, le Néerlandais Xavi Simons ne répond pas aux attentes dans cet Euro 2024. Ses prestations commencent à susciter pas mal de doutes dans l’esprit de Daniel Riolo.

Xavi Simons a vite tranché. Suite à son prêt convaincant au RB Leipzig (10 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues), le milieu offensif du Paris Saint-Germain ne souhaite pas revenir au club francilien. Le Néerlandais s’est déjà entendu avec le Bayern Munich pour un nouveau prêt. Preuve que le Parisien garde une belle cote au mercato. Et ce malgré ses performances plutôt décevantes pendant l’Euro. De quoi susciter des doutes dans l’esprit de Daniel Riolo. « Il me déçoit à chaque fois, a commenté le journaliste de RMC. J'ai pensé, et je pense de plus en plus au "surcotage". »

En désaccord avec son confrère, le spécialiste du foot néerlandais Johann Crochet a immédiatement défendu Xavi Simons. « Regardez ce qu'il fait à Leipzig, on ne peut pas dire qu'il soit surcoté, a rappelé le chroniqueur de l’After. Ce joueur a plein de qualités : l'explosivité, le dribble, le un contre un, les petits espaces, mais il y a un truc qu'il devra clairement améliorer et qui manque souvent aux jeunes joueurs, et c'est tout à fait normal à la limite. La chose anormale c'est ceux qui ont tout très jeunes, tu as l'impression qu'ils sont déjà arrivés à 18, 19 ou 20 ans. Lui, il va vraiment falloir qu'il comprenne la justesse en fonction de la situation. »

Les axes de progression de Xavi Simons

« C'est-à-dire que quand arrive telle situation, il faut faire tel geste, a expliqué Johann Crochet. A un moment donné, le ballon arrive sur toi, tu frappes, tu ne te poses pas de questions. Il y a un centre en retrait, tu frappes, tu ne fais pas le contrôle, puis le crochet pour te mettre sur ton pied droit. Non, il faut un peu plus d'instinct. Il doit améliorer l'analyse situationnelle et la vitesse d'exécution de ses gestes et de ses frappes. Sur le débordement de Dumfries et le centre en retrait (contre la Roumanie mardi), ce n'est pas possible de faire trois touches de balle avant de frapper. »

« Les joueurs techniques qui aiment avoir le ballon et danser avec, c'est souvent un pas qu'ils ont du mal à faire parce que ça nécessite de remettre en cause leur logiciel. Le jour où il aura compris tout ça, je pense qu'il deviendra le joueur qu'on a imaginé depuis tout très longtemps. Aujourd'hui il reste une sorte de fantaisistes avec plein de qualités, parce qu'il marque des buts et il fait des passes décisives, il a fait des prestations de qualité sur 90 minutes en Bundesliga, mais le cap supplémentaire c'est ça », a conclu le journaliste.