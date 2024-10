Le PSG part en guerre pour une pépite à 45 ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera à l'affût dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le club de la capitale prospecte notamment en Amérique du Sud.

Le PSG n'a pas forcément rassuré l'été dernier sur le marché des transferts. Le club de la capitale avait pourtant perdu Kylian Mbappé et les fans demandaient l'arrivée de nouvelles pépites.. Mais Luis Enrique voulait avant tout compter sur un effectif composé de moins de joueurs afin d'installer plus facilement ses idées de jeu auprès de ses troupes. Cependant, les événements ne jouent pas en faveur de l'Espagnol avec l'enchaînement des matchs et les blessures qui vont avec. De ce fait, le PSG pourrait être amené à recruter dès cet hiver. Certains dossiers séduisants ont déjà été ouverts. Et l'un d'eux mène en Amérique du Sud.

Le PSG fonce sur une pépite, River Plate a déjà fixé un prix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Franco Mastantuono (@franco.mastantuono)

Selon les informations du compte PSGInside-Actus, le Paris Saint-Germain est en effet chaud à l'idée de recruter Franco Mastantuono, qui évolue sous les couleurs de River Plate. A seulement 17 ans, le milieu offensif argentin fait déjà tourner la tête de nombreuses écuries européennes. Car outre le PSG, la Juventus, Manchester City et le Real Madrid sont aussi intéressés. Conscient de la forte demande pour son joueur, River Plate ne compte pas le brader et demande près de 45 millions d'euros pour lâcher Franco Mastantuono. La bataille s'annonce rude pour s'attacher ses services. Mais Paris se donne les moyens de le faire. Une délégation francilienne va se rendre en Amérique du Sud dans les prochaines heures pour superviser le joueur mais pas que. D'autres pépites sont dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, qui a décidément décidé de mettre son braquet sur le continent sud-américain pour se renforcer. Les derniers en date à avoir rejoint la capitale : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo.