Le PSG officialise (enfin) la signature de Joao Neves jusqu'en 2029

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Attendue depuis la fin de la semaine passée, la signature de Joao Neves, le jeune international portugais, au Paris Saint-Germain, est cette fois officialisé par le club de la capitale. Après Matvey Safonov, le PSG tient son deuxième renfort de ce mercato estival.

C'était une des priorités de Luis Campos pour venir renforcer l'effectif de Luis Enrique, et le conseiller de Nasser Al-Khelaifi a réussi sa mission. Malgré une grosse concurrence en Premier League, le PSG a convaincu Joao Neves, pépite de Benfica et de l'équipe du Portugal de signer chez les champions de France. Le club de Lisbonne avait fixé une clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros pour lâcher son milieu défensif, mais même si le PSG ne communique pas le prix payé, on évoque la moitié de ce montant pour aboutir à l'accord officialisé ce lundi après-midi. « Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de João Neves. Le milieu de terrain de 19 ans, qui portera le numéro 87, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2029 », a dévoilé le club de la capitale.

« C'est une très grande fierté pour moi de rejoindre le Paris Saint-Germain, un club très ambitieux. Je vais tout donner pour aider mes coéquipiers, grandir dans ce Club fantastique et remporter de nombreux titres », a confié le nouveau joueur du PSG, tandis que le président des champions de France ne masque pas son plaisir de voir Joao Neves signer. « Nous sommes ravis d'accueillir João Neves au sein de la famille du Paris Saint-Germain. João est l'un des joueurs les plus talentueux du Portugal et du monde. Il rejoint le Paris Saint-Germain avec beaucoup de passion et il est déterminé à se battre pour notre maillot, ce que nous attendons de tous nos joueurs. Nous continuons à bâtir une jeune équipe fantastique au Paris Saint-Germain - basée sur le travail en équipe, le talent et l'esprit collectif - qui est le fondement du grand avenir de notre Club », indique Nasser Al-Khelaifi.