Le PSG négocie un départ miraculeux à 15 ME

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Carlos Soler ne fait pas partie des plans de Luis Enrique pour la suite. L’international espagnol a de fortes chances de faire son retour en Liga, où il est très apprécié.

Très peu utilisé par Christophe Galtier la saison passée, Carlos Soler a sans doute espéré que sa carrière au Paris Saint-Germain soit définitivement lancée par Luis Enrique, un coach qu’il avait connu avec la sélection espagnole. Il n’y a finalement pas eu de miracle pour l’ex-meneur de jeu du FC Valence, qui n’est pas du tout entré dans les plans de Luis Enrique cette saison. L’ancien coach du FC Barcelone lui a préféré Ugarte, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery ou encore Vitinha au milieu de terrain, et cela ne devrait pas aller en s’arrangeant la saison prochaine. Le PSG a d’ores et déjà placé Carlos Soler sur sa liste des joueurs indésirables à faire partir de toute urgence afin de récupérer une indemnité de transfert et économiser un salaire.

Par le passé, le Paris SG a souvent galéré à trouver des portes de sortie à ses indésirables mais en ce qui concerne Carlos Soler, cela ne devrait pas être le cas. La COPE rapporte ce mercredi que la Real Sociedad a passé la seconde pour s’attacher les services de l’ancien meneur de jeu de Valence, auteur de 2 buts et 4 passes décisives cette saison avec le PSG. Plusieurs formules sont envisagées pour convaincre Luis Campos : un prêt sec, un prêt avec option d’achat ou un transfert définitif. Sans surprise, c’est la troisième solution qui convient le mieux au champion de France en titre. C’est également l’option la plus difficile pour la Real Sociedad, mais le club basque est persuadé de pouvoir relancer Carlos Soler et semble prêt à faire un gros effort financier en proposant une indemnité de transfert légèrement inférieure à 15 millions d’euros.

L'option de la Real Sociedad plait à Carlos Soler

A ce prix, le PSG ne fera pas de chichi et acceptera le départ de son meneur de jeu. En revanche, le principal obstacle de ce deal concerne le salaire du joueur, estimé à 5 millions d’euros par an dans la capitale tricolore. Carlos Soler devra sans doute faire un petit effort pour rejoindre la Real Sociedad mais heureusement pour le club basque, l’option de la Real Sociedad est celle qui plait le plus à Carlos Soler selon l’entourage du joueur. Attention tout de même à la concurrence d’Aston Villa, dont le manager Unai Emery est un grand admirateur du joueur et pour le coup, le club anglais n’aura aucun mal à s’aligner sur le salaire actuel du milieu de terrain parisien. Quoi qu’il en soit, le PSG devrait réussir à vendre Carlos Soler cet été et c’est bien le principal pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.