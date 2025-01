Le PSG négocie fort pour ce coup de génie ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la signature de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG reste intéressé par son autre piste offensive du mercato, Jhon Duran. Le club parisien est d’ailleurs prêt à combler les exigences d’Aston Villa pour s’offrir l’attaquant colombien.

Auteur de 12 buts toutes compétitions depuis le début de la saison, Jhon Duran est un joueur très apprécié des grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain fait partie des courtisans de l’international colombien et adorerait s’offrir celui qui brille du haut de ses 21 ans en Premier League sous les ordres d’Unai Emery. Cet hiver, le club parisien a déjà bouclé la signature de Khvicha Kvaratskhelia mais malgré l’arrivée de l’ancienne star de Naples, la piste Jhon Duran est toujours active comme le confirme le journaliste Matteo Moretto de Relevo.

Las conversaciones entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa por Jhon Durán continúan lentamente.



El club inglés pide más de 70 millones de euros.



Negociación difícil pero sigue en pie.



En cualquier caso, Jhon Durán seguiría siendo un objetivo para el verano. pic.twitter.com/ywjuIfIFAx — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 20, 2025

En revanche, le spécialiste du mercato explique que pour rafler la mise dans ce dossier, le Paris SG va devoir accepter certaines concessions fixées par Aston Villa. La première est simple : attendre l’été prochain. En effet, le club britannique ne veut pas entendre parler d’un départ de son arme offensive n°1 en cours de saison. Unai Emery a mis son véto et Jhon Duran ne partira donc pas lors du mois de janvier. Le PSG comprend la situation et ne fera pas le forcing pour recruter l’attaquant né à Medellin en cours de saison. La seconde condition fixée par Aston Villa fera en revanche l’objet de plus de négociations.

Le PSG doit lâcher au moins 70 ME pour Jhon Duran

Et pour cause, l’actuel 8e du championnat anglais ne veut pas entendre parler d’un départ de Jhon Duran pour moins de 70 millions d’euros. Une somme similaire à celle déboursée par le Paris SG pour recruter Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, et qui pourrait augmenter lors de la seconde partie de la saison en fonction des performances de l’attaquant colombien. Sur ce point, on ignore pour l’instant si le PSG est sur la même longueur d’onde que les dirigeants des Villans. Quoi qu’il en soit, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’auront pas le choix de s’aligner sur les exigences du club anglais pour s’assurer la signature de Jhon Duran l’été prochain. D’autant que la concurrence risque d’être énorme sur ce dossier au vu du potentiel immense de l’attaquant de 21 ans.