Le PSG négocie avec Leny Yoro et snobe Lille ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central au mercato, le PSG fait de Leny Yoro sa cible prioritaire. Le club de la capitale est entré en contact avec le jeune défenseur central du LOSC, mais pas avec les Dogues.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain fait de Leny Yoro sa cible prioritaire au poste de défenseur central. Au mercato hivernal, le champion de France en titre avait tenté une première approche afin de recruter l’international espoirs tricolore, mais il était hors de question pour Lille de s’en séparer à cette époque. En cette période de mercato estival, la donne est différente. Leny Yoro n’a plus qu’un an de contrat avec Lille et la tendance n’est clairement pas à une prolongation, ce qui force Olivier Létang à écouter les offres pour son défenseur central de 18 ans.

Leny Yoro, le PSG sonné par cette offre déroutante https://t.co/Ncu6dKDYas — Foot01.com (@Foot01_com) June 5, 2024

La concurrence est féroce pour le PSG dans ce dossier car Liverpool, le Real Madrid ou encore Manchester United sont sur les rangs. A en croire les informations du compte insider PSGInside-Actu, le club de la capitale a pris la décision d’adopter une stratégie différente de ses concurrents, à savoir de tenter de se mettre d’accord avec Leny Yoro avant d’entamer de manière plus concrète les discussions avec le LOSC. « Le dossier Leny Yoro est loin d'être à sa fin. D'autres clubs ont fait des propositions pour le joueur du LOSC, il s'agit de Manchester United et Chelsea qui se rajoute au Real Madrid et le PSG. L’offre de Manchester United avoisinerait les 40 millions d'euros. Quant au Paris Saint-Germain, le joueur a reçu récemment une proposition de contrat » a révélé le compte sur X.

Le PSG serait donc en discussions avancées avec le joueur ainsi qu’avec son entourage, sans avoir pour autant formulé la moindre proposition à l’état-major du LOSC. Luis Campos souhaite sans doute avoir l’assurance que Leny Yoro est ouvert à un transfert au Paris Saint-Germain avant de prendre beaucoup de temps pour négocier avec Lille. Mais cette stratégie est risquée car si un club parvient à trouver un accord avec les Dogues, alors le PSG pourrait tout perdre dans ce dossier. Ces derniers jours, la préférence du joueur semblait aller vers le Real Madrid mais au vu des sommes en jeu, tout reste possible dans l’épineux dossier Leny Yoro.